Россия начала отступать: оккупант в разговоре с супругой назвал направление

Российский военный на Донецком направлении рассказал жене об отступлении оккупационных войск РФ и слаженной работе украинской армии. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Российский военный жалуется, что украинцы, взяв в окружение россиян не щадили снарядов – наносили прицельные удары, как из артиллерии, так и танков. Оккупант радуется, что не остался на том участке на ночь, в противном случае уже не сумел бы остаться целым и невредимым, а так удалось спастись.

"Вчера уносили ноги так, что все, что успели, схватили и уходили. Только пацанов жалко, не повезло им, короче. Просто в окружение попали и начали они со всего чего можно бить: и артиллерия, и танки – все подряд. Кому-то повезло, кому-то – нет. Если б мы там остались ночевать, то все – сегодня бы уже на связь никто не вышел. Нас из 90 человек за час осталось 80, наверное. Командование тоже вчера посекло", — говорится в радиоперехвате ГУР.

Оккупант признался, что украинцы работают очень профессионально. У них есть хорошая связь и словно по команде начинает работать каждое подразделение, отсюда опасность нанесения удара есть постоянно и предугадать ее очень сложно. Поддержки российские военные так и не дождались.

На уточняющий вопрос супруги "почему приходится отступать?", военный ответил, что выбора другого нет, а том, чтобы идти вперед и речи быть не может, потому что "там жизни нет!".

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