Россия начала отступать: оккупант в разговоре с супругой назвал направление

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Кравцев Сергей
Российский военный на Донецком направлении рассказал жене об отступлении оккупационных войск РФ и слаженной работе украинской армии. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Российский военный жалуется, что украинцы, взяв в окружение россиян не щадили снарядов – наносили прицельные удары, как из артиллерии, так и танков. Оккупант радуется, что не остался на том участке на ночь, в противном случае уже не сумел бы остаться целым и невредимым, а так удалось спастись.
Оккупант признался, что украинцы работают очень профессионально. У них есть хорошая связь и словно по команде начинает работать каждое подразделение, отсюда опасность нанесения удара есть постоянно и предугадать ее очень сложно. Поддержки российские военные так и не дождались.
На уточняющий вопрос супруги "почему приходится отступать?", военный ответил, что выбора другого нет, а том, чтобы идти вперед и речи быть не может, потому что "там жизни нет!".
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