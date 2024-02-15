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Россия начала готовить военные аэродромы к возможным атакам: СМИ раскрыли подробности

В разных регионах РФ уже провели военные учения

сегодня, 12:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия начала готовить свои военные аэродромы к возможным ударам. В разных регионах РФ провели учения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".

Россия начала готовить военные аэродромы к возможным атакам: СМИ раскрыли подробности

Военные аэродромы РФ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Минобороны РФ проверило военные аэродромы на устойчивость к массированным ударам. В ходе учений спецподразделения российских войск отработали восстановление взлетно-посадочных полос и мест стоянки самолетов.

Издание отмечает, что учения проходили сразу в нескольких регионах, в том числе на западном и южном направлениях. К учениям привлекали инженерно-саперные подразделения, которые ликвидировали воронки и отстраивали капониры для защиты самолетов от обломков.

Журналисты, со ссылкой на военного эксперта отмечают, что аэродромная служба РФ имеет подразделения, которые должны оперативно восстанавливать взлетно-посадочную полосу, а в случае пожара выводит авиационную технику. Более того, такие учения должны проводиться регулярно.    

Эксперт отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские аэродромы неоднократно были атакованы беспилотниками, а в будущем, как считает эксперт, Россия может иметь дело с НАТО.    

Отметим, Силы обороны Украины систематически атакуют военные аэродромы на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях Украины. Цель каждой из таких атак – нанести максимальные повреждения российской вражеской авиации.       

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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/19278
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