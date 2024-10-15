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Россия "нацелилась" на украинских пенсионеров: сообщают о щедрых подарках

Украинских пенсионеров "заманивают" в ВСУ щедрыми обещаниями: правда ли это

сегодня, 19:38
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Кречмаровская Наталия

В России создали и распространяют очередной фейк – на этот раз "под прицелом" оказались украинские пенсионеры. Якобы их привлекают в ВСУ путевками и телевизорами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Россия "нацелилась" на украинских пенсионеров: сообщают о щедрых подарках

Фото портал "Комментарии"

“Ложь: украинское Минобороны через отделение Пенсионного фонда вербует пенсионеров на военную службу, поощряя возможностью выиграть путевку в санаторий или телевизор с большой диагональю. Фото такого буклета тиражируют российские Telegram-каналы”, – сообщили в Центре.

При этом правдой является то, что распространенный сетью буклет является подделкой. Создать фейк в РФ, ведь на официальном сайте Минобороны, в соцсетях ведомства и в Пенсионном фонде такие рекламные объявления отсутствуют.

“Как выяснили факт чекеры "Укринформ", фото мужчины в американской военной форме, которую использовали для фейка, можно найти на сайтах со сточными картинками. Изображение этого мужчины в форме россияне любят использовать для разнообразной рекламы. Например, он и "рекламирует" головные уборы для охранников, и фигурирует в публикациях о военном запасе в России, — добавили расследователи", — говорится в сообщении ЦПИ.

Ранее российские пропагандисты распространяли фейк, якобы "сотрудники ТЦК и СП платят пенсионерам, чтобы они сдавали уклоняющихся". Все эти и подобные российские вбросы преследуют цель создать в украинском обществе тотальное недоверие и конфликты, которые могут ослабить обороноспособность Украины.




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Источник: Раніше портал “Коментарі” повідомляв, що Кремль планує забезпечити безперебійне посилення армії. https://t.me/spravdi/42126
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