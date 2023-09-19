Россия на пороге нового мятежа: в СНБО озвучили детали

В стране-агрессоре назревает мятеж, который не будет повторением мятежа "вагнеровцев" с походом на Москву. Новая волна внутренних противостояний должна привести к фрагментации РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кремль. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО посоветовал вспомнить события августа 1991-го года, когда и произошел распад СССР.

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"То, что там (Ред. – в России) назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это доподлинно известный факт. И мы понимаем, кто этим руководит, как это происходит", – отметил Данилов.

По его словам, события, которые станут приговором для нынешней России – это не что-то будущее, а реальность с которой столкнётся мир в ближайшем промежутке времени.

"Вопрос, когда на России произойдет очередной мятеж — это вопрос короткого промежутка времени. Какое это будет время, посмотрим, но процессы запущены. И то, что относительно Кадырова (Ред. — тяжелая болезнь Рамзана Кадырова) — это один из факторов, которые так же будут влиять на эти процессы", — заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что российские олигархические группы, которые жили своей собственной жизнью, после безумного решения Путина о начале войны, должны забывать о спокойствии.

Отвечая на вопрос, готовы ли международные партнеры к тому, что Россия распадется, Данилов сказал: "Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распасться. Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс".

Также издание "Комментарии" сообщало — возможен ли в России еще один мятеж – почему политическая система Путина начинает сыпаться.



