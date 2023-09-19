Россия на пороге нового мятежа: в СНБО озвучили детали

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Кравцев Сергей
В стране-агрессоре назревает мятеж, который не будет повторением мятежа "вагнеровцев" с походом на Москву. Новая волна внутренних противостояний должна привести к фрагментации РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Кремль. Фото: из открытых источников
Секретарь СНБО посоветовал вспомнить события августа 1991-го года, когда и произошел распад СССР.
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По его словам, события, которые станут приговором для нынешней России – это не что-то будущее, а реальность с которой столкнётся мир в ближайшем промежутке времени.
Данилов отметил, что российские олигархические группы, которые жили своей собственной жизнью, после безумного решения Путина о начале войны, должны забывать о спокойствии.
Отвечая на вопрос, готовы ли международные партнеры к тому, что Россия распадется, Данилов сказал: "Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распасться. Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс".
Также издание "Комментарии" сообщало — возможен ли в России еще один мятеж – почему политическая система Путина начинает сыпаться.
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Андрей
сегодня, 06:57
Патякання баби базарної. Все знаю, а конкретики ніякої. Накшталт 314сдаболів мольфарів,екстрасенсів. Ставить із себе якусь головну дієву особу. Пісдьож сивої кобили