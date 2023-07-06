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Россия на пороге гражданской войны: Буданов озвучил факты

Украинской разведке удалось перехватить секретные данные, которые подтверждают, что разногласия внутри РФ нарастают

сегодня, 17:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российское общество сейчас разделено на два лагеря. Нет единой монолитной поддержки власти, как это пытается представить Кремль. Именно поэтому страна-агрессор стоит на пороге гражданской войны. Внутренняя турбулентность, которая может вскоре возникнуть в России, будет очень полезной для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Times" сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Россия на пороге гражданской войны: Буданов озвучил факты

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Вот что мы сейчас видим: российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее "дело", и внутренний конфликт усилится", — считает Буданов.


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Главный разведчик Украины отметил, что россияне действительно поддерживают полномасштабную войну России против Украины, но только тогда, когда эта война их лично не касается, когда они за этой войной наблюдают, лёжа на диване и переключая каналы на своём телевизоре. Но, как только к кому-то из них в дом приносят повестку о том, что он должен отправиться на войну в Украину, каждый из них начинает искать причины как-бы туда не попасть. Самим россиянам воевать не хочется, они хотят, чтобы за них кто-то сделал грязную работу.

Кирилл Буданов отметил, что такие данные он имеет после того, как разведке удалось перехватить секретные данные российского МВД о том, какие настроения сегодня царят в России. 

По словам Буданова, относительно мятежа "Вагнера" тоже есть интересны данные. Оказывается, когда Пригожин устроил мятеж, он имел поддержку 17 из 46 регионов России. Российский президент Путин имел поддержку 21 региона. Диктатора поддерживала Москва, но не Санкт-Петербург, ниже всего поддержка у Путина оказалась в Дагестане.

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/https-www-thetimes-co-uk-article-russia-trying-to-kill-me-is-like-a-medal-for-my-work-swmrjbtrq-sharetoken-001e59bfd8954f67b03ef08c6f72b38b-swmrjbtrq
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