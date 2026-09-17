Россия может пустить северокорейских военных в Украину: где они могут появиться

Россия может рассматривать переброску северокорейских военнослужащих на отдельные участки фронта, чтобы освободить российские подразделения для усиления района Лимана. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Источник, связанный с российской Северной группировкой войск, утверждает, что некоторые российские подразделения могут покинуть занимаемые позиции и отправиться в район Лимана. Их места якобы способны занять военнослужащие КНДР.

По данным этого источника, отдельные северокорейские офицеры уже могли работать непосредственно за линией международной границы, проводя разведку и получая опыт. Предполагается, что речь может идти о подготовке к действиям на направлениях северной Украины – в частности, Сумском или Харьковском.

Однако ISW подчеркивает: эта информация не подтверждена. Институт не наблюдал признаков присутствия северокорейских подразделений непосредственно на территории Украины.

Северокорейские военные уже участвуют в войне на стороне России. По данным ISW, они находятся в российском тылу Курской области с марта 2025 года, когда российские и северокорейские силы вытеснили украинские подразделения из региона.

Возможное появление войск КНДР непосредственно в Украине стало бы качественно новым этапом участия Пхеньяна в войне. ISW считает, что в таком случае международному сообществу, прежде всего Южной Корее, пришлось бы пересмотреть существующие подходы к этой ситуации.

Одновременно российское командование, по данным источника, может перебросить два батальона 1-го мотострелкового полка ВКС РФ в район Рясного, юго-восточнее Сум. ISW отмечает, что элементы этого подразделения уже распределены между несколькими участками фронта на севере Украины.

Пока речь идет именно о возможном сценарии, а не о подтвержденной переброске северокорейских войск на украинскую территорию.

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