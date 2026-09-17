Росія може пустити північнокорейських військових до України: де вони можуть з'явитися

Росія може розглядати перекидання північнокорейських військовослужбовців окремі ділянки фронту, щоб звільнити російські підрозділи посилення району Лимана. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

Джерело, пов'язане з російським Північним угрупуванням військ, стверджує, що деякі російські підрозділи можуть залишити займані позиції і вирушити в район Лимана. Їхні місця нібито здатні зайняти військовослужбовці КНДР.

За даними цього джерела, окремі північнокорейські офіцери вже могли працювати безпосередньо за лінією міжнародного кордону, проводячи розвідку та отримуючи досвід. Передбачається, що йдеться про підготовку до дій на напрямках північної України – зокрема, Сумському чи Харківському.

Однак ISW наголошує: ця інформація не підтверджена. Інститут не спостерігав ознаки присутності північнокорейських підрозділів безпосередньо на території України.

Північнокорейські військові вже беруть участь у війні за Росії. За даними ISW, вони перебувають у російському тилу Курської області з березня 2025 року, коли російські та північнокорейські сили витіснили українські підрозділи з регіону.

Можлива поява військ КНДР безпосередньо в Україні стала б якісно новим етапом участі Пхеньяну у війні. ISW вважає, що в такому разі міжнародній спільноті, насамперед Південній Кореї, довелося б переглянути існуючі підходи до цієї ситуації.

Одночасно російське командування, за даними джерела, може перекинути два батальйони 1-го мотострілецького полку ВКС РФ в район Рясного, на південний схід від Сум. ISW зазначає, що елементи цього підрозділу вже розподілено між кількома ділянками фронту на півночі України.

Поки що йдеться саме про можливий сценарій, а не про підтверджене перекидання північнокорейських військ на українську територію.

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