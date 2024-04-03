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Россия может прорвать фронт, финансовая помощь не спасет. На Западе напугали прогнозом

Украина может проиграть России, ситуация на фронте действительно неутешительная, об этом говорится в статье Politico. Издание со ссылкой на офицеров подчеркивает, что велик риск обвала фронта

сегодня, 15:21
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский предупредил, что если Конгресс США не утвердит в ближайшее время пакет военной помощи, Вооруженным Силам Украины, возможно, придется отступать, а некоторые крупные города могут быть под угрозой падения. Издание Politico отмечает, что предупреждение Зеленского является частью широких дипломатических усилий по получению военной помощи, которую Конгресс США не может принять уже с осени 2023 года.

Россия может прорвать фронт, финансовая помощь не спасет. На Западе напугали прогнозом

Война в Украине

"Но печальная правда заключается в том, что даже если пакет будет одобрен Конгрессом США, массового пополнения запасов может оказаться недостаточным, чтобы предотвратить серьезные потрясения на поле боя,"
– пишут журналисты.

Они предполагают, что неудача ВСУ, особенно в разгар избирательных кампаний в Америке и Европе, "вполне может возродить давление Запада в пользу переговоров, которые, по всей видимости, будут в пользу России, предоставив Кремлю свободу возобновить конфликт в будущем по своему выбору".

Politico отмечает, что теперь по сути все зависит от того, куда страна-агрессор Россия решит направить свои силы в наступлении, которое, как ожидается, начнется летом 2024 года. Где именно оккупационная армия нанесет свой главный удар, трудно предсказать.

Издание со ссылкой на свои источники подчеркнуло, что, по мнению офицеров, существует большой риск обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. При этом они добавили, что Россия, вероятно, сможет "прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках".

Один из высокопоставленных военных источников, выразив свое отношение Politico, отметил, что "пока не существует ничего, что могло бы эффективно помочь Украине, поскольку отсутствуют серьезные технологии, способные компенсировать большую массу войск, которую, вероятно, Россия отправит против нас".

По словам этого источника, только высокая выносливость и устойчивость украинцев, а также ошибки российских командующих, могут сейчас изменить негативную динамику.

Однако высокопоставленные украинские офицеры отметили, что полагаться на ошибки России не является стратегическим решением проблемы. Они выразили разочарование в связи с ошибками, которые, по их мнению, с начала конфликта разрушили сопротивление Украины – ошибки как Запада, так и самой Украины. Также офицеры подвергли резкой критике затягивание действий Запада, утверждая, что поставки и системы вооружения поступили слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы обеспечить ожидаемый результат.

Офицеры также отметили, что теперь им нужно не только традиционное оружие, но и гаубицы, сотни тысяч снарядов и ракет, а также дроны. По их словам, Украине нужно 4 миллиона снарядов и 2 миллиона беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в НАТО подтвердили информацию , что РФ накапливает силы для наступления.




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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-great-risk-front-line-collapse-war-russia/
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