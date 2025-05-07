Россия может повторить судьбу СССР в войне против Афганистана: назван сценарий

Если вот посмотреть историю последних 50 лет, то, например, Советский Союз начал вторжение в Афганистан на высоком пике нефтяных доходов, который как раз завершал период "жирных" 70-х годов, когда цены на нефть выросли в 10 раз фактически. Выводил СССР уже войска из Афганистана, когда нефть стоила приблизительно 8 долларов, что привело, в том числе, к крушению Советского Союза. Такое мнение в интервью нашему порталу высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт согласен с тем, что есть четкая зависимость между ценами на нефть и активностью, например, России. Они начали аннексию Крыма в 2014 году, а после Минских соглашений, как раз в период правления Дональда Трампа, они резко снизили свою активность. Поэтому есть четкая корреляция.

По словам Тараса Загороднего, сейчас же ситуация для России значительно хуже тем, что они уже залезли в войну. И это война лично Путина.

"Россияне не могут остановиться, потому что для Путина это крах его политической жизни и, скорее всего, жизни физической. Соответственно, тут есть рациональный фактор Путина, который, на мой взгляд, пока будет при власти, будет пытаться воевать. Ну, и плюс, конечно же, на Россию давит тот фактор, что Украина активно уничтожает нефтегазовую инфраструктуру. Есть угроза блокировки вообще портов Новороссийска, через которые идет нефть и экспорт, импорт товаров. Это будет заставлять, в первую очередь, Россию останавливаться", – отметил эксперт.

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