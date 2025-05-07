Россия может повторить судьбу СССР в войне против Афганистана: назван сценарий

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Кравцев Сергей
Если вот посмотреть историю последних 50 лет, то, например, Советский Союз начал вторжение в Афганистан на высоком пике нефтяных доходов, который как раз завершал период "жирных" 70-х годов, когда цены на нефть выросли в 10 раз фактически. Выводил СССР уже войска из Афганистана, когда нефть стоила приблизительно 8 долларов, что привело, в том числе, к крушению Советского Союза. Такое мнение в интервью нашему порталу высказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперт согласен с тем, что есть четкая зависимость между ценами на нефть и активностью, например, России. Они начали аннексию Крыма в 2014 году, а после Минских соглашений, как раз в период правления Дональда Трампа, они резко снизили свою активность. Поэтому есть четкая корреляция.
По словам Тараса Загороднего, сейчас же ситуация для России значительно хуже тем, что они уже залезли в войну. И это война лично Путина.
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