Россия может подорвать главное преимущество Украины на поле боя. WSJ раскрыло детали

По информации Кирилла Буданова, оккупанты используют тысячи терминалов "Старлинк". Главный разведчик Украины рассказал, что частные российские компании покупают терминалы Starlink через посредников, делая вид, что они им нужны для личного пользования. После этого, добавляет глава ГУР, оборудование доставляется в РФ через соседние страны, в том числе бывшие советские республики.

Кирилл Буданов

Буданов отметил, что российские военные стремятся получить "старлинки" и даже самостоятельно собирают на них деньги. При этом, по его словам, сервис Starlink "достаточно давно" работает на оккупированной территории, однако в подробности не удавался.

По информации WSJ , если оккупанты начинают массово закупать терминалы Starlink, то это может взорвать главное преимущество Украины на поле боя.

"Эта система связи имеет более высокий уровень защиты по сравнению с мобильными сетями или радиосигналами, и раньше у россиян не было такой защищенной коммуникационной системы",

– подчеркнуло издание.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что в российских пабликах начала появляться информация о том, что оккупанты на войне в Украине начали использовать терминалы Starlink.

Позже, как сообщал портал "Комментарии", эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он подчеркнул, что "зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств" и добавил, что "это начинает набирать системный характер". Также Юсов заявил, что "Старлинк" есть у россиян, в страну он попадает как "параллельный импорт" из третьих стран.

"Комментарии" рассказывали, Илон Маск заявил , что компания SpaceX не продает российскому правительству или российским военным свои терминалы интернет-связи. "В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию", — написал Илон Маск в X. Вместе с тем он подчеркнул, что спутники Starlink не будут закрывать связь в России

При этом спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "Старлинк" в РФ не сертифицирован , соответственно он "не может быть официально поставлен сюда и официально не поставляется".