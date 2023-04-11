Россия может изменить ход войны: Путин прятал ценную военную технику

Слитные в сеть возможные секретные документы свидетельствуют о том, что запасы противовоздушной обороны Украины без необходимой поставки иссякнут до конца мая. Такая ситуация способствует Путину, который может использовать ценные для российской армии истребители и бомбардировщики, ранее ограниченно применявшиеся в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The New York Times.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Опубликованные документы указывают на то, что ВСУ тратят свои запасы боеприпасов быстрее, чем западные союзники успевают их пополнять. Как пишет NY Times запасы советских ракет для С-300 и ЗРК "Бук", будут полностью исчерпаны до 3 мая. Именно эти ракеты составляют 89% защиты Украины от большинства истребителей и некоторых бомбардировщиков РФ. Согласно этим секретным документам, в целом ПВО Украины может остановиться 23 мая при текущих темпах расхода боеприпасов.

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Без дополнительной помощи для Украины Россия может воспользоваться ценными истребителями и бомбардировщиками, которые раньше не использовала. По сообщениям NY Times, это даст Путину преимущество, которое может изменить ход этой войны. Пока что Россия воздерживалась от использования своих наиболее технологически передовых самолетов, включая истребитель Су-57, из-за большого процента поражения российской авиационной техники. Уменьшение поставок украинской армии может существенно изменить эту ситуацию.

"Россия все еще имеет значительный воздушный потенциал, около 900 истребителей и около 120 бомбардировщиков", – по данным World Directory of Modern Military Aircraft.

Таким образом, западные союзники все больше пытаются найти и отправить в Украину необходимые боеприпасы. Недавно Администрация президента США объявила о новом пакете помощи на 2,6 млрд долларов, который имеет боеприпасы, ракеты для ПВО и военную технику для контрнаступления ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на причастность к сливу секретных документов из Пентагона.

Также "Комментарии" писали, что Болгария может продать Украине истребители Миг-29, ожидая современных самолетов от Запада.