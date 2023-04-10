Россия может использовать против Украины новое оружие из Ирана: что известно

Со временем российские оккупанты могут начать использовать на войне против Украины новые беспилотники из Ирана Miraj-532. Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, у России сегодня мало ракет, а потому она будет вынуждена выискивать новые средства поражения.

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"Вполне возможно, что иранские беспилотники Miraj-532 могут быть применены против Украины", — рассказала Гуменюк.

Она сообщила, что Кремль может начать договариваться с Ираном о поставках такого оружия. Но пока в Украине не регистрировались подобные попытки.

Украинские военные уже начали изучать заявленные характеристики нового иранского беспилотника, чтобы ПВО Украины умело отработала и смогла защитить свое небо.

Miraj-532 – это дрон, который может поражать цели на расстоянии до 450 км и нести боеголовку весом 50 кг. Его рабочая высота 3,6 км, а в воздухе он может находиться до 3 часов. Одним из важных преимуществ этих беспилотников является то, что его можно легко и быстро собрать и подготовить к полету.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия собирается у себя производить усовершенствованные иранские дроны . Москва и Тегеран разрабатывают планы производства беспилотников иранского производства в России. Такое углубление военного партнерства вызывает обеспокоенность Запада. Планируется строительство нового завода в РФ, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников иранской разработки для войны в Украине. В прошлом месяце высокопоставленная иранская делегация прилетела в Россию, чтобы посетить место потенциального строительства завода и согласовать детали проекта. Чиновники заявили, что обе страны стремятся создать существенно более быстрый БПЛА, который может вызвать новые вызовы для ПВО ВСУ.