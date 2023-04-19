Россия может готовить диверсию на энергетических объектах в Европе: названы страны

Как передает портал "Комментарии", российские разведывательные корабли, вероятно, осуществляют подготовку перед диверсией против энергетических и инфраструктурных объектов (оффшорных ветряных турбин, газопроводов, силовых кабелей и т.д.) в Балтийском и Северном морях, показало совместное расследование общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Россия может готовить диверсию на энергетических объектах ряда стран Европы

По данным разведывательных служб и экспертов, Россия проводит картографирование энергетических объектов в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Его выполняют большое количество военных и гражданских кораблей, которые плавают вокруг.

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Считается, что целью этой деятельности является планирование диверсий против скандинавских стран. Например, путем перерезания кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

"В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если хотят парализовать датское общество", – говорит руководитель контрразведки Андерс Хенриксен из Службы полицейской разведки Дании.

В северных водах плавают многочисленные российские "корабли-призраки" с выключенными передатчиками AIS, которые оповещают о местонахождении судна. Журналисты проанализировали миллионы сигналов AIS, отправленных кораблями через открытые данные, чтобы найти российские суда с подозрительной схемой плавания.

Один из таких – корабль ВМС России "Адмирал Владимирский", который якобы занимается морскими исследованиями, но также используется для разведывательной работы.

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