logo

BTC/USD

29283.23

ETH/USD

1997.38

LTC/USD

95.47

USD/UAH

37.88

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия может готовить диверсию на энергетических объектах в Европе: названы страны
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия может готовить диверсию на энергетических объектах в Европе: названы страны

Журналисты обнаружили 50 российских кораблей, которые плавали по подозрительному маршруту и могли собирать информацию об уязвимых инфраструктурных и энергетических объектах

сегодня, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", российские разведывательные корабли, вероятно, осуществляют подготовку перед диверсией против энергетических и инфраструктурных объектов (оффшорных ветряных турбин, газопроводов, силовых кабелей и т.д.) в Балтийском и Северном морях, показало совместное расследование общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Россия может готовить диверсию на энергетических объектах в Европе: названы страны

Россия может готовить диверсию на энергетических объектах ряда стран Европы

По данным разведывательных служб и экспертов, Россия проводит картографирование энергетических объектов в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Его выполняют большое количество военных и гражданских кораблей, которые плавают вокруг.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Считается, что целью этой деятельности является планирование диверсий против скандинавских стран. Например, путем перерезания кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

"В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если хотят парализовать датское общество", – говорит руководитель контрразведки Андерс Хенриксен из Службы полицейской разведки Дании.

В северных водах плавают многочисленные российские "корабли-призраки" с выключенными передатчиками AIS, которые оповещают о местонахождении судна. Журналисты проанализировали миллионы сигналов AIS, отправленных кораблями через открытые данные, чтобы найти российские суда с подозрительной схемой плавания.

Один из таких – корабль ВМС России "Адмирал Владимирский", который якобы занимается морскими исследованиями, но также используется для разведывательной работы.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: о чем говорит "миротворчество" ряда стран – почему Западу нельзя медлить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!