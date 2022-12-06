Россия модернизировала самолеты: в ВСУ объяснили, возросла ли угроза для Украины

Россия провела модернизацию самолетов, которые теперь могут создавать дополнительную угрозу вокруг украинских границ. Самолет был создан на базе Су-27. Он также есть на вооружении и у Украины. Как передает издание "Комментарии", детали в эфире телеканала FREEДОМ рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Самолет. Фото: из открытых источников

В ВСУ считают, что Россия ведет своего рода игру с Западом и Москва не могла не ответить, чтобы не показать, что тоже имеет что-то новое, что-то необычное, вот и была проведена модернизация. В целом на вооружении в РФ теперь есть новый самолет, хоть и появился он на базе хорошо известного Украине Су-27.

Что касается новой угрозы для Украины, то Юрий Игнат считает неприятным моментом то, что в России появится новая техника на фронте. Это, конечно же, опасность, но называть самолет каким-то необычным нельзя, это очередная воздушная цель, которую ВСУ обязаны будут сбивать.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, если проводить параллели, то самолеты четвертого поколения, которые есть у Украины, уступают по тактико-техническим характеристикам новым российским бортам. В то же время до самолетов 5-6 поколения, которые есть на вооружении США российским самолетам, даже после модернизации, очень и очень далеко. Поэтому, подчеркнул Юрий Игнат, украинские дипломаты, военные не прекращают диалог с западными партнерами о возможности предоставления Украине самолетов F-16. Если этот самолет появится в Украине, то сразу же закроет множество задач, которые стоят перед украинской армией. Можно будет не только сбивать крылатые ракеты, но эффективно работать по наземным целям.

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