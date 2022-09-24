Россия мобилизует украинцев: как понимать заявление Зеленского – чем в итоге обернется эта мобилизация

Во время традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский призвал украинцев, которых мобилизовали на оккупированных территориях, при первой возможности переходить на украинские позиции, а также мешать любым российским операциям. Он также обвинил Россию в уничтожении крымскотатарского народа, представителей которого массово мобилизуют. Как оцениваете данные призывы и заявления? Есть ли вариант, что после признания псевдореферендумов и совершения очередных аннексий украинской территории – Россия проведет мобилизацию и там, тем самым убивая украинцев руками самих украинцев? Чем в итоге обернется эта мобилизация для самой страны-агрессора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Россия может обеспечить массовость мобилизации, но не может гарантировать боевой дух

По словам политолога, конфликтолога Богдана Петренко, как показывает опыт и Советского Союза, и боевых действий России в Украине с 2014 года, одной из задач является превращение захватнических войн в видимость гражданских. То есть – с привлечением местного населения в войну на стороне Кремля.

"Помимо информационного эффекта – это уменьшает давление на российское общество, которое и так будет получать больше гробов и калек. Потому неудивительно, что использование украинцев против украинцев стало для РФ нормальной практикой. Вопрос в том, насколько украинцы с новооккупированных территорий могут быть мотивированными. Потому что, в отличие от Донбасса и Крыма, они не жили годами в условиях промывания мозгов. Конечно, будут единицы идейных. Но в большинстве своем это будет демотивированная масса мирных людей, которым выдали оружие и приказали умирать за чужие интересы. Россия может обеспечить массовость мобилизации, но не может гарантировать боевой дух", – считает эксперт.

Но, опять же, отмечает он, эффект мотивации будет расти с течением времени, когда люди будут воевать уже не за чужие интересы, а как месть за погибших боевых товарищей.

"Поэтому, безусловно, Украине важно и создать механизм безопасной сдачи в плен вновьсозданных группировок. С учетом, конечно, того, что ими будут руководить российские мотивированные офицеры, а самим бойцам будут постоянно промывать мозги", – акцентирует конфликтолог.

Россияне будут привлекать тех, кого за последние месяцы даже оккупанты отсеивали ввиду крайне неподходящего возраста или плачевного состояния здоровья

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что в призывах президента Зеленского нет ничего сверхъестественного.

"Безусловно, это большой риск для украинских граждан, которых силой мобилизовали в подразделения агрессора. Однако шанс выжить, получив защиту от своих – украинских соотечественников, на порядок выше, чем молчаливо идти на убой в первых рядах оккупационных войск. Ведь россияне уже неоднократно делали подобным образом. Мы видим, насколько катастрофически сократилась мужская популяция за этот год особенно на территории Донецкой и Луганской областей. Призванные и брошенные оккупантом в жерло войны украинцы не имеют ни должной экипировки, ни подготовки, ни, что главное, мотивации идти против своих. Только страх получить пулю в спину и попасть в подвал", – подчеркивает эксперт.

Аналогичная, по его словам, ситуация и с теми, кто по разным причинам незаконно получил российский паспорт.

"Очень показательный случай в Мелитополе Запорожской области, где ещё до формального объявления частичной мобилизации новоявленные "российские граждане" начали получать повестки. Отдельная катастрофическая ситуация с крымскими татарами в АРК. На протяжении более восьми лет после попытки аннексии полуострова, данный коренной народ систематически подвергается массовым репрессиям со стороны кремлёвского режима. К примеру, буквально на днях заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял был приговорён к 17 годам строго режима, а братья Ахтемовы 13 и 15 лет соответственно. Несмотря на то, что крымские татары очень сплочённый и активный народ, его численность на полуострове составляет не более 300 тысяч человек, а во всём мире – пол миллиона. Фактически приоритетная мобилизация в оккупационную армию среди крымских татар является актом неприкрытого геноцида против этого народа", – поясняет Игорь Чаленко.

Он не сомневается, что после проведения псевдореферендумов Россия будет продолжать мобилизацию на оккупированных территориях Украины.

"Однако качественный человеческий ресурс для подобных мероприятий уже исчерпался, – отмечает эксперт. – Очевидно, будут привлекать тех, кого за последние месяцы даже оккупанты отсеивали ввиду крайне неподходящего возраста или плачевного состояния здоровья. Частично Путин своими руками спровоцировал то, о чём говорил с 2014 года, сталкивая на поле боя граждан со свободной Украины и оккупированных земель. Однако в этом кровопролитии страдают и народы, населяющие РФ. Уверен, что дальнейшая мобилизация в России будет способствовать нарастанию серьёзного социального напряжения. Чем больше война коснётся рядового россиянина, тем ближе ознаменуется закат нынешней власти в Кремле".

Украина на фоне варварства рашистов демонстрирует, что придерживается той же Женевской конвенции

По мнению адвоката, кандидата юридических наук, общественного деятеля Сергея Войченко, все эти события – ускорение референдумов, объявление мобилизации – свидетельствуют о том, что РФ проигрывает. И что стратегия, которую избрал Путин, которая воспевалась придворными шутами, потерпела полное фиаско.

"Мы наблюдаем агонию, свидетельствующую, в первую очередь, о том, что у противника исчерпываются силы и средства. Конечно, раненный враг, загнанный в угол зверь, всё еще крайне опасен. Достаточно вспомнить, как в конце 1941-го немцы были разбиты под Москвой. Но до победы было еще далеко. В данном случае рашизм еще способен на укусы, на удары. И это обязательно следует учитывать", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что заявления Зеленского касательно объявленной Путиным мобилизации свидетельствуют – Украина на фоне варварства рашистов демонстрирует, что придерживается той же Женевской конвенции. Дает солдатам вражеской армии выбор.

"Тот самый выбор, который никому не дает Россия, гоня всех умирать за имперские амбиции старого маразматика и его окружения, – акцентирует Сергей Войченко. – Думаю, мировому сообществу после того, как РФ пошла на повышение градуса конфликта, объявив мобилизацию и псевдореферендумы, стоило бы демонстрировать россиянам, что есть альтернатива Путину. Что есть другой путь. Следует создать некое российское правительство за пределами РФ. И чтобы оно предложило российскому народу (по крайней мере – той его части, что еще не до конца оболванена) варианты выхода из ситуации. Варианты развития России без путлера и его клики".

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