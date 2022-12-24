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Россия массированно обстреляла центр Херсона: минимум 5 погибших – много раненых (ФОТО)

В Херсоне сейчас очень сложгая ситуация - есть минимум пять погибших. Оккупанты атаковали центр города

сегодня, 12:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня, 24 декабря российские войска обстреляли центр деоккупированного Херсона, уже подтверждена гибель 5 людей. Минимум 20 получили ранения разной сложности. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия массированно обстреляла центр Херсона: минимум 5 погибших – много раненых (ФОТО)

Обстрел Херсона. Фото: из открытых источников

"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия" – написал глава государства.

Также о ситуации проинформировал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 

"Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице. На сейчас известно о минимум 5 погибших и 20 раненых", – написал Тимошенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые заявления российского диктатора Путина: о чем они говорят – какую цель преследует президент России.

Также издание "Комментарии" сообщало — российская пропаганда продолжает оставаться одной из самых стойких опор путинского режима. Как себя в последнее время ведет российская пропаганда? Что изменилось? Почему? О чём это говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия захлебнется в бунтах, когда русская элита начнет раздражать общество. Согласны ли с таким утверждением? Что может стать стимулом для таких бунтов? Когда есть вероятность, что пороховая бочка под названием РФ – рванет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россия массированно обстреляла центр Херсона: минимум 5 погибших – много раненых (ФОТО) - фото 2
Россия массированно обстреляла центр Херсона: минимум 5 погибших – много раненых (ФОТО) - фото 3



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/4514
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