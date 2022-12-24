Россия массированно обстреляла центр Херсона: минимум 5 погибших – много раненых (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сегодня, 24 декабря российские войска обстреляли центр деоккупированного Херсона, уже подтверждена гибель 5 людей. Минимум 20 получили ранения разной сложности. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Обстрел Херсона. Фото: из открытых источников
Также о ситуации проинформировал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко
Читайте также на портале "Комментарии" — новые заявления российского диктатора Путина: о чем они говорят – какую цель преследует президент России.
Также издание "Комментарии" сообщало — российская пропаганда продолжает оставаться одной из самых стойких опор путинского режима. Как себя в последнее время ведет российская пропаганда? Что изменилось? Почему? О чём это говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости