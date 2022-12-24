Россия массированно обстреляла центр Херсона: минимум 5 погибших – много раненых (ФОТО)

Сегодня, 24 декабря российские войска обстреляли центр деоккупированного Херсона, уже подтверждена гибель 5 людей. Минимум 20 получили ранения разной сложности. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обстрел Херсона. Фото: из открытых источников

"Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия" – написал глава государства.

Также о ситуации проинформировал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

"Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице. На сейчас известно о минимум 5 погибших и 20 раненых", – написал Тимошенко.

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