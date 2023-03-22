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Россия изменила тактику ракетных обстрелов: что теперь цель № 1 для врага

Военная разведка назвала новые приоритетные цели российских воздушных ударов

сегодня, 17:10
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Автор:

Кравцев Сергей
Российское командование изменило тактику ракетных ударов по Украине. Если раньше главной целью для атак дронами и ракетами был энергетический сектор Украины, ведь Кремль пытался погрузить Украину в темноту и холод, то теперь с приходом тепла и весны россияне пытаются наносить удары по логистическим цепочкам наших войск и концентрации нашей техники. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

При этом разведчик отметил, что враг по-прежнему пытается нанести вред нашим объектам энергетики, просто теперь удары по ним не в приоритете. В подтверждение своих слов Скибицкий перечислил удары россиян за последние дни. 

"Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворовском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", – заявил замглавы ГУР.

Вадим Скибицкий считает, что противник начал "охоту" на военные объекты Украины, на концентрацию войск, и систему логистики наших группировок.                                                                                         

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Россия изменила тактику ракетных обстрелов: что теперь цель № 1 для врага

Ракетный удар. Фото из открытых источников



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/gur-rozpovili-k-rosiya-zminyue-tsili-obstriliv-1679491754.html
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