Россия изменила «Герань-4»: разведка раскрыла настораживающие детали

Российские войска начали применять модернизированную версию ударного беспилотника "Герань-4". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, опубликовавшее технические подробности аппарата на портале War&Sanctions.

Герань-4. Фото: из открытых источников

Одним из ключевых изменений стала система навигации. В конструкции появился блок "МОХ", основой которого является магнитоиндуктивный датчик PNI5GA американской компании PNI Sensor. Он работает совместно с инерциальным навигационным модулем SADRA.

По данным украинской разведки, такое сочетание позволяет уменьшить погрешность работы гироскопов и повысить точность автономного движения беспилотника. Это особенно важно в условиях противодействия спутниковой навигации.

Кроме спутниковой и инерциальной систем, модернизированная "Герань-4" получила оптико-электронную систему "Сусанин". Она сопоставляет изображение, полученное с камеры, с заранее загруженными эталонными изображениями. Благодаря этому аппарат может корректировать маршрут непосредственно во время полета.

Аналогичный принцип навигации, по данным ГУР, применяется и на отдельных версиях более нового российского беспилотника "Герань-5".

Изменилось и вооружение. Для поражения мостов и опор воздушных линий электропередачи российская сторона начала использовать боевую часть КРСН – кумулятивно-режущую специальную нагрузку. Ее конструкция рассчитана на разрушение элементов инфраструктуры направленным кумулятивным воздействием.

Еще одно изменение касается силовой установки. Китайский турбореактивный двигатель Telefly заменили локализованным аналогом российского производства, выпуск которого организован в Алабуге.

При этом большая часть электронной начинки аппарата, согласно данным украинской разведки, осталась прежней. Таким образом, модернизация сосредоточена прежде всего на повышении точности навигации, автономности полета и эффективности поражения определенных типов инфраструктурных объектов.

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