ГУР раскрыло, чем Россия собирает «Герани»: союзники вновь подводят Киев

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 20 единицах иностранного технологического оборудования, которое используется Россией для производства ударных беспилотников "Герань" на территории особой экономической зоны "Алабуга". Информация опубликована на портале War&Sanctions 17 сентября.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

В перечень попали токарные, фрезерные и сверлильные станки, обрабатывающие центры, промышленные роботы, автоматические установщики компонентов и паяльное оборудование. По данным украинской разведки, техника произведена компаниями из Китая, Германии, Японии, Швейцарии и Ирана.

Среди обнаруженного оборудования ГУР называет вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VMC 1000Q китайской SMTCL, автоматический установщик компонентов RS-1R японской JUKI, а также мехатронную производственную линию немецкой Festo с промышленным роботом Melfa производства японской Mitsubishi. В опубликованном перечне также фигурируют робот KUKA KR AGILUS KR 6, оборудование Panasonic Connect и техника китайского производителя HWGC.

Как отмечает разведка, это оборудование используется на разных этапах производства – от обработки металла и других материалов до монтажа электронных компонентов на печатные платы. ГУР связывает работу оборудования с выпуском нескольких модификаций БПЛА "Герань".

Украинская сторона призвала международных производителей высокотехнологичной техники усилить контроль за конечными потребителями своей продукции. В частности, разведка предлагает проводить проверки по фактическим адресам установки оборудования, отслеживать цепочки поставок и расследовать случаи его попадания в российский военно-промышленный комплекс.

В ГУР также призвали производителей реагировать на выявленные нарушения, информировать соответствующие правительства и принимать меры для прекращения поставок через недобросовестных посредников.

Также издание "Комментарии" сообщало – санкции Грема уже пугают союзников РФ: кто сделал жесткое заявление в адрес США.



