Россия из-за страха украинских атак отправляет военные самолеты в Сибирь

Россия опасается, что украинские беспилотники могут нанести значительные повреждения российским военно-транспортным самолетам Ил-76. Чтобы защитить их, в Минобороны РФ решили отправить самолеты в Сибирь, а именно в Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Louna-Eesti Postimees.



Российский военно-транспортный самолет Ил-76. Фото из открытых источников

Эстонское издание указывает, что Россия решила передислоцировать самолеты Ил-76, находившиеся в Пскове на границе с Эстонией за 2700 км к востоку РФ. Причиной стали украинские атаки. В частности, 29 августа прошлого года украинские силы уничтожили четыре самолета и еще несколько повредили.

Louna-Eesti Postimees указывает на руководство города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа, власти которого объявили об перемещении техники и военного персонала из Пскова. Представители Минобороны России и местный губернатор обсудили детали перевода самолетов и личного состава ВВС, в том числе и условия проживания семей военных на новом месте.

По предварительной информации, примерно 10 самолетов Ил-76 будут окончательно переброшены из Пскова в Нижневартовск. Кроме того, несмотря на дальность аэропорта от Украины, военные обсуждают возможность оборудовать его средствами ПВО.

Вероятно, общее количество военных вместе с членами их семей, которые будут перемещены в Сибирь, составит примерно 1500 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия начала готовить военные аэродромы к возможным атакам.

Также "Комментарии" писали о заявлении Путина, в котором он пригрозил Западу, сказав, что России готова атаковать третьи страны, которые будут предоставлять свои аэродромы Украине для истребителей F-16.