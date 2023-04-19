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Россия использует секретное оружие против Starlink в Украине

Россия пытается "заглушить" работу Starlink в Украине

сегодня, 11:25
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Автор:

Slava Kot

Россия стремится вывести из строя спутники Starlink, используемые украинской армией. С этой целью армия РФ несколько месяцев экспериментировала с радиоэлектронной системой борьбы "Тобол". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Washington Post.

Россия использует секретное оружие против Starlink в Украине

Украинские дроны подключены к системе Starlink. Фото из открытых источников

Американское издание ссылается на один из документов, находившихся в пакете отчетов разведки США, попавших в сеть. В нем говорится, что российские силы хотят заблокировать доступ в интернет для украинских войск. Поэтому главной задачей стало сломать и заблокировать доступ к Starlink, которые Илон Маск предоставлял Украине с первых недель войны.


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В секретных отчетах утверждается, что Кремль несколько месяцев экспериментировал со своей радиоэлектронной системой "Тобол", чтобы блокировать передачу сигнала. Обнародованные документы датируются мартом, и неизвестно были попытки россиян в этом направлении удачными.

Пентагон, посольство РФ в США и компания SpaceX, владеющая Starlink, отказались от комментариев.

Спикер Минобороны Украины Константин Жура сообщил, что украинское руководство знает об усилиях РФ, поэтому принимает все необходимые меры для нейтрализации такой деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выборы 14 мая в Турции могут стать ключевым моментом для Европы, НАТО и войны в Украине. Вероятно, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган потеряет свой пост.

Также "Комментарии" писали, что Россия вызвала послов США, Великобритании и Канады в Министерство иностранных дел. Известна причина такого решения.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/18/discord-leaks-starlink-ukraine/
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