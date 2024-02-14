Россия использует на поле боя тактику Первой мировой войны. В чем угроза для ВСУ

Как отметил Константин Машовец, теория глубокого боя является продуктом русского оперативного искусства, которая была разработана еще в 1920-1930-х годах. Его суть состоит в атаках на всех эшелонах посредством артиллерии, авиаударов и атак на тылы в сочетании с фронтальными атаками с целью прорыва оборонительных линий противника. При этом все планы разрабатываются таким образом, чтобы не просто захватить новые территории, но и обезопасить их от возвращения.

Константин Машовец

Вместе с тем Машовец отметил, что нанесение Силами обороны ударов по целям на оперативной глубине не разрешают оккупантам достичь оперативного уровня внезапности, необходимого для прорыва украинских линий и проведения операций глубокого боя.

При этом эксперт подчеркнул, что возможности сил обороны на поле боя, лишающие российские силы возможности восстановить маневр на российских условиях, в значительной степени зависят от оказания западной военной помощи. По его словам, украинские войска имеют преимущества в контрбатарейных технологиях и возможностях нанесения ударов средней и большой дальности.

Машовец напомнил, что страны Запада уже предоставили 155-мм артиллерийские системы и боеприпасы, способные поражать цели на более больших расстояниях, чем советское оборудование, а также контрбатарейные радарные системы, которые обеспечили украинским силам преимущества в прицеливании. Предоставленные Западом системы средней и большой дальности, включая HIMARS, ATACMS и ракеты Storm Shadow/SCALP, позволили украинским войскам добиться значительных успехов, в частности освободить западный берег Херсонской области и нанести серьезный ущерб Черноморскому флоту России.

В то же время, подчеркивает Машовец, украинские войска не смогут сохранить эти преимущества без дальнейшей помощи со стороны стран-партнеров в ближайшей и среднесрочной перспективе. Кроме того, он добавил, что военное командование РФ тоже учится, а российские силы активно разрабатывают свои технологии для противодействия украинским возможностям и развивают свои, включая системы РЭБ, морские беспилотники, системы боевого управления.

То есть, подчеркнул военный обозреватель, Украина потеряет свои нынешние преимущества на поле боя, если западные страны, в том числе США, преждевременно прекратят помощь в сфере безопасности до того, как усилия по возрождению оборонно-промышленной базы сделают ее самодостаточной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал , какая сейчас ситуация на фронте. По его словам, противник пошел в наступление по всей линии фронта.



