Россия использует фейки, чтобы обвинить США и Украину в своих преступлениях

В Центре противодействия дезинформации раскрыт очередной пропагандистский нарратив, активно распространяемый российскими медиа. Согласно заявлению российской службы внешней разведки, Украина при поддержке США вроде бы готовит инсценировку ракетного удара по детскому заведению на территории, контролируемой Киевом.

Российские фейки: Как Москва инсценирует собственные преступления

Однако, согласно информации Центра, эти утверждения не имеют реальной почвы и являются частью более широкой кампании Кремля, направленной на дискредитацию Украины и ее союзников.

“Пропагандистские ресурсы России активно распространяют заявление службы внешней разведки страны о том, что Украина якобы "с подачи" США готовит "инсценирование российского ракетного удара по детскому заведению на подконтрольной Киеву территории". Подобные вбросы россиян – это откровенная дезинформация, не имеющая ничего общего с реальностью и свидетельствующая о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам”, — говорится в сообщении Центра.





Благодаря массовой пропаганде, российская сторона пытается оправдать свои военные преступления, документально подтвержденные международными наблюдателями и правозащитными организациями. К примеру, зверства в Буче и ракетный удар по детской больнице "Охматдет", которые российская пропаганда называет "провокациями", стали ужасным свидетельством преступлений против человечности.

Центр противодействия дезинформации призывает украинцев и международное сообщество не игнорировать эти попытки влияния, а активно содействовать распространению правдивой информации и опровергать недостоверные нарративы, чтобы сделать невозможными попытки России манипулировать общественным мнением.

"Не дайте врагу ввести себя в заблуждение", – написали в Центре.