Россия использовала тактику голода на войне в Украине - правозащитники

Юристы Global Rights Compliance подготовили отчет о российских военных преступлениях в Украине, который передадут Международному уголовному суду в Гааге. Правозащитники установили, что во время 85-дневной осады Мариуполя россияне использовали тактики голода, чтобы захватить украинский город.



Украинцы во время осады Мариуполя. Фото из открытых источников

В отчете утверждается, что Россия и ее руководители намеренно планировали убить и нанести значительный ущерб мирным жителям города. Правозащитники насчитали около 22 тыс. погибших из-за российского захвата города, в том числе из-за того, что россияне после осады Мариуполя оставили гражданских без воды, газа и электричества при температуре в определенный период –10 градусов.

"То, что мы могли увидеть, так это то, что у российской атаки было четыре фазы, начиная с атак на гражданскую инфраструктуру, прекращение снабжения электроэнергией, отопления и воды. Затем было отказано в гуманитарной эвакуации, а помощь не допускали", — заявила партнерша Global Rights Compliance Катриона Мердок.

По ее словам, поэтапный обстрел Мариуполя показал, что Россия планировала захватить почти полумиллионный город без жалости к его гражданскому населению. В отчете правозащитники указывают, что 90% медучреждений и домов получили повреждения из-за действий России. Кроме того, разбомблены пункты раздачи пищи и маршруты гуманитарной эвакуации.

Катриона Мердок указывает, что решение о захвате Мариуполя принималось руководством РФ, поэтому "виновны Владимир Путин и эшелоны российского военного руководства".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на очередные военные преступления России в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что из-за "преднамеренных нападений на гражданское население" и лишения доступа к необходимым для жизни удобствам, в частности пищи и воды, прокурор МУС подал запрос на ордер на арест руководителей Израиля.