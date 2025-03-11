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Россия имеет намерения вернуть все территории, за которые голосовали на референдуме в 2022 году

В России всерьез считают оккупированные территории

сегодня, 10:11 comments2374
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Недилько Ксения

Первый зампред комитета российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает прокремлевское агентство ТАСС.

Россия имеет намерения вернуть все территории, за которые голосовали на референдуме в 2022 году

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

Он заявил, что Россия вернет все территории, которые вошли в ее состав по итогам референдума 2022 года и "оккупированы Вооруженными силами Украины".

"Территория Херсонской области – это территория Российской Федерации, которая сегодня оккупирована, – сказал собеседник агентства. – Мирные жители провели референдум, они вошли в состав России, и мы обязаны свою землю освободить".

Говоря о возникшем напряжении между Киевом и Вашингтоном, депутат Госдумы отметил, что если бы Илон Маск отключил Starlink, используемый ВСУ, процесс освобождения территорий России шел бы быстрее. При этом он обвинил украинских военных в наведении имеющегося у них западного вооружения на гражданские объекты, приписал обстрел рынка в Великих Копанях Херсонской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков призывал не спешить "надевать розовые очки" из-за отказа Вашингтона от поддержки Киева. Такое мнение представитель Кремля выразил, выступая на всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы", сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

"Не надо сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все же быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовы отстаивать наши интересы", — сказал Песков. Он подчеркнул, что "многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорит о том, что сейчас американцы перестанут поставлять вооружение или уже приостановили, сейчас [Илон] Маск отключит свои системы связи, и все у нас получится". Он заявил, что даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется очень много оружия.



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