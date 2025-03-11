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Песков призвал не "надевать розовые очки" в отношении США и Украины

В России не очень надеются, что США прекратит военную помощь Украине

сегодня, 09:52
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Недилько Ксения

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков призвал не спешить "надевать розовые очки" из-за отказа Вашингтона от поддержки Киева. Такое мнение представитель Кремля выразил, выступая на всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы", сообщает прокремлевское агентство ТАСС.

Песков призвал не "надевать розовые очки" в отношении США и Украины

Дмитрий Песков

"Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему. И мы всегда должны быть готовы отстаивать наши интересы", — сказал Песков. Он подчеркнул, что "многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас [Илон] Маск отключит свои системы связи, и все у нас получится".

Он заявил, что даже в случае остановки западных поставок Киеву у Украины останется еще очень много оружия.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию намерен представить мирную инициативу, поддержанную Европой. Это станет своеобразным испытанием для США и России, показав их подлинную готовность остановить войну, отметил в эфире 24 канала политолог Олег Рыбачук.

По его мнению, эта инициатива станет важным тестом для Дональда Трампа, ведь предложенный план – это не просто политический жест, а реальная попытка прекратить волнующее американского президента кровопролитие.                                                                                                                                                                                                                               



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