Россия и Украина "поделили" Черное море: чего ждать украинцам



23-25 марта 2025 г. в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры с участием делегаций США, Украины и России. Основной целью этих встреч было достижение договоренностей по прекращению боевых действий в Черном море и обеспечению безопасного судоходства в регионе. Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI, в интервью Главреду объяснил, почему Россия может быть заинтересована в таком перемирии.

Перемирие в Черном море (фото из открытых источников)

Как отмечает эксперт, ключевую роль в переговорах играл представитель Москвы, сенатор Георгий Карасин. Он является бывшим заместителем главы МИД РФ и в свое время способствовал выгодному для России распределению Каспийского моря, применяя гибридную тактику, позволившую Кремлю усилить свои позиции. Аналогичный сценарий был реализован Россией в Азовском море, когда удалось добиться выгодного разграничения. По словам Лакийчука, нынешние переговоры по Черному морю могут быть попыткой РФ повторить подобную стратегию.

"Фактически тогда Россия не просто передавила нас, а буквально раздавила украинскую делегацию. Я прекрасно помню, как Георгий Карасин отвечал на аргументы украинских представителей относительно международного морского права. Они пытались апеллировать к нему, а он сказал: 'Ну что вы говорите? Международное морское право — это я к этому же. был одним из идеологов "захвата Украины за три дня", а также куратора Медведчука и всей пророссийской группировки, и все станет понятно", — пояснил Лакийчук.

По словам эксперта, Россия, вероятно, пытается юридически закрепить разграничение Черного моря. Ситуация выглядит довольно непростой, ведь украинские Вооруженные силы удерживают инициативу на море. Благодаря ударам по враждебным целям ракетами "Нептун" и "Гарпун", а впоследствии и использованию морских дронов Украина сумела достичь важных успехов: разблокировать порты и вытеснить российский флот с северо-западной части Черного моря. В результате россиянам пришлось передислоцировать корабли в Новороссийск, оставив Севастополь, что стало новым этапом перемен в регионе.

В повестке дня стоит вопрос перемирия. Лакийчук отмечает, что существуют территориальные воды (12 миль) и экономические зоны. Если России удастся заставить США признать ее юрисдикцию над Крымом, пусть даже в юридически неопределенной или фактической плоскости, это будет означать установление контроля над морскими водами вокруг оккупированного полуострова. В таком случае эта акватория может быть признана "свободной" от атак.

"Но в итоге получается, что мы отдаем три четверти освобожденной от оккупантов акватории северо-западной части Черного моря под контроль России. Нам останется только узкий коридор между островом Змеиным и румынскими территориальными водами. Вот вам и коридор", — подчеркнул он.

Также эксперт выразил обеспокоенность по поводу возможного возобновления зернового соглашения. Он подчеркнул, что после выхода России из этого соглашения, Украина смогла значительно увеличить товарооборот портов, достигнув показателей 2021 года. Это стало возможным потому, что само соглашение было дискриминационным: суда, следовавшие в Россию через Босфор, автоматически признавались "чистыми" и проходили без проверок, тогда как корабли, следовавшие в украинские порты, подвергались контролю международной комиссией с участием Украины, Турции и России.

"Ключевой момент — участие российской стороны в проверках. Они были своеобразным 'бутылочным горлышком'. Если российская часть комиссии присутствует — суда осматривают. Если ее нет — корабли просто не пропускают. Они решают: 'Да, сегодня с 9:00 до 10:00 мы пропустим четыре судна. работаем'. Таким образом, россияне искусственно ограничивали морской трафик в украинские порты", — пояснил Лакийчук.

Он подчеркнул, что Украина выступает за свободу судоходства в Черном море. Однако формат соглашения, который будет продвигать Карасин – а он не столько дипломат, сколько мастер шантажа со стороны России – может оказаться крайне невыгодным и дискриминационным для Украины.

"Таким образом, россияне превращают свое военное поражение на море в политический выигрыш. Вероятно, что-то подобное они будут пытаться реализовать и по ударам по украинской энергетической инфраструктуре. Посмотрим, как будут разворачиваться события", — подытожил аналитик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского ответили, что будет, если РФ нарушит договоренности о перемирии на море. При нарушении договоренностей о перемирии на море со стороны страны-агрессора должна быть реакция Вашингтона. Американские партнеры должны применить ответные меры. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Жолква подчеркнул, что техническое нарушение режима тишины должно фиксировать мониторы и передавать информацию США. После этого Вашингтон должен отвечать соответственно.