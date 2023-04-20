Россия и страны Запада находятся в нескольких шагах от конфликта, - Мартыненко

Как с полетами российских бомбардировщиков вблизи границ Североатлантического альянса (НАТО), так и с кораблями-призраками — российские экипажи ведут разведывательную деятельность и готовятся к возможным событиям. Россия и страны Запада находятся в нескольких шагах от конфликта. Такое мнение сегодня, 20 апреля, в Телеэфире высказал генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.



Все действия РФ вблизи границ ЕС ничто иное, как учения

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“Все, что происходит, в том числе с бомбардировщиками, – это тренировка. Это не значит, что когда мы слышим, что какой-то самолет приблизился к воздушному пространству, это акция для пиара. Это тренировка, в частности, для выявления средств ПВО, работающих в странах НАТО", — сказал он.

Ко всему, по словам Мартыненко, это также тренировка для экипажей, чтобы в случае приказа о начале проведения боевого задания они знали, что делать.

“Поэтому нет, конечно, никаких имитаций здесь нет. Это наша действительность. И что касается всех этих кораблей, то действительно, поскольку мы находимся в нескольких шагах от конфликта России со странами Запада. Не знаю, НАТО или НАТО, но с отдельными странами это возможно — нельзя сказать, что это нереально. Поэтому к нему готовятся все. Готовится Россия, готовятся страны НАТО. Поэтому все, что сейчас делается, это нужно расценивать как подготовку к возможным событиям”, — подчеркнул Александр Мартыненко.

Напомним, как писали "Комментарии", Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе одним из важных вопросов будет обсуждение странами-членами Альянса гарантии безопасности для Украины, а также вопрос ее членства в Альянсе.

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