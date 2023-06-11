Россия и дальше производит ракеты в обход санкциям: как ей это удается

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Белоокая Ира
Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишут "Комментарии".
Юрий Игнат. Фото из открытых источников
По его словам, это до сих пор удается России благодаря получению необходимых комплектующих и возможностям обхода санкций.
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Также, спикер подчеркнул, что осенью прошлого года, когда враг начал обстреливать украинские территории ракетами и наносил удары по энергосистеме, он использовал почти весь свой ресурс. Тогда в России осталось крайне мало высокоточных дальнобойных ракет, таких как Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр" и "Кинжал". Именно поэтому наблюдалась длительная пауза между атаками весной этого года.
В то же время сейчас в РФ, очевидно, научились обходить санкции, благодаря сотрудничеству с отдельными странами. Поэтому единственным выходом остается замедлить процесс изготовления такого вооружения, перекрыв каналы поставщиков комплектующих.
Вместе с тем спикер Воздушных сил заявил, что сегодня Украина может держать оборону неба, только за счет современных западных систем.
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