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Россия хочет взять под контроль два украинских города: на востоке усилились обстрелы

Россияне пытаются наступать на востоке, но ВСУ даже под сплошным минометным огнем не дают им продвинуться

сегодня, 20:30 comments1214
Автор:
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Лиля Воробьева
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Захватчики из РФ в последнее время ужесточают обстрелы восточных регионов страны. Сейчас в областях фиксируют около 9 тысяч обстрелов в неделю. Оккупанты имеют конкретную цель, обстреливая наши регионы – именно так они желают остановить украинских военных и не предоставить им возможность продвигаться вперед. Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время эфира на " ICTV ".

Россия хочет взять под контроль два украинских города: на востоке усилились обстрелы

Россия хочет взять под контроль два города (иллюстративное фото из открытых источников)


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"Если на прошлой неделе я озвучивала цифру около 8 000 обстрелов в неделю, то уже в этот понедельник это уже около 9 000 обстрелов в неделю. Приблизительно это где-то 0,5 млн боеприпасов. На прошлой неделе это было где-то около 400 000. Что это значит? Это значит, что они пытаются этим сплошным минометным огнем остановить наши войска. А ВСУ сквозь эти сплошные обстрелы продолжают свои наступательные действия", – продолжила замминистра.

Маляр утверждает, что на восточных рубежах наши военные имеют разные результаты. Главные результаты украинских защитников – это то, что агрессор не продвинулся.

"Они увеличивают количество обстрелов на востоке, вероятнее всего, исчерпывая свои резервы. Это огромная цена их наступления", — отметила замминистра обороны.

Еще Анна Маляр говорит, что российские захватчики ведут "бесконечные штурмы" на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. Однако наши защитники отбивают эти штурмы и не дают захватчику идти вперед.

"Они хотят вернуть те позиции на Бахмутском направлении и на северном фланге, которые мы заняли. На южном мы постепенно продвигаемся, но крайне сложно. Наше наступление тормозится и сплошным минированием, и бесконечными обстрелами", – сообщила замглавы Минобороны.

Маляр утверждает, что у врагов намечены собственные направления наступлений, в частности это восточные территории.

"Они наступают на Купянском направлении, Лиманском. Авдеевку они хотят окружить, у них это не получается. Россияне уже задействовали и артиллерию, и авиацию. В самую Авдеевку они не хотят заходить. Марьинку тоже хотят взять под контроль. Но на ни один метр враг не продвинулся", – завершила заместитель министра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина получила мощное оружие против российской армии



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iHjEFwVEZ3g&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
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