Россия хочет выбить цифровое сердце Киева: какие сервисы перестанут работать

Россия неоднократно попадала по дата-центрам в Киеве, некоторые даже прекратили работу. Однако может ли враг выбить все дата-центры и какие сферы почувствуют это больше всего – ответили три модели искусственного интеллекта.

Удары РФ. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что самый плохой сценарий заключается не в полном исчезновении интернета, а в одновременном выходе из строя нескольких узлов инфраструктуры. Это может нарушить работу мобильной связи, банковских сервисов, государственных реестров, онлайн-платежей, сайтов и телевидения.

Для бизнеса это означает остановку части операций, а для людей — проблемы с доступом к важной информации. В то же время, резервные мощности в других регионах и за рубежом уменьшают риск полного цифрового коллапса.

Чат-бот Gemini также считает полное уничтожение дата-центров Киева почти невыполнимой задачей. Среди причин – рассредоточенность площадок, резервное питание и перенос части данных в заграничные облачные системы.

По оценке модели ИИ, точечные удары могут временно вывести из строя сайты городских служб, онлайн-оплату проезда и парковки, банкоматы, платежные терминалы и мобильный банкинг. Также рискуют остановиться бизнес-системы и локальные интернет-сервисы. Gemini прогнозирует, что переключение на резервные площадки может занять 12-48 часов.

Чат-бот Grok тоже исключает вероятность полного коллапса, хотя признает, что серия сильных ударов может ухудшить работу интернета и мобильной связи в отдельных районах, банковских и платежных систем, государственных цифровых услуг и бизнес-сервисов.

По его оценке, часть инфраструктуры уже имеет резервирование в других городах или за границей. В то же время Grok отмечает, что проблемы могут затронуть и трансляции телеканалов, а военные коммуникации могут пострадать, хотя их распределенность снижает риски.

В заключении все три чат-бота сходятся в главном: уничтожение всех дата-центров Киева не означает автоматического отключения Украины от цифрового мира. Резервные системы помогут возобновить работу, но возможны перебои со связью, платежами, государственными услугами и бизнесом.

Разница – в акцентах: ChatGPT предупреждает о цепной реакции, Gemini называет возможные сроки переключения на резервы, а Grok отдельно обращает внимание на телеканалы и военные коммуникации.

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