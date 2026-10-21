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Росія хоче вибити цифрове серце Києва: які сервіси перестануть працювати

Штучний інтелект оцінив, чи може Росія знищити всі датацентри Києва та які наслідки це матиме для інтернету, банків, державних сервісів і бізнесу

21 жовтня 2026, 18:21
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Кречмаровская Наталия

Росія неодноразово влучала по датацентрах у Києві, деякі навіть припинили роботу. Однак чи може ворог вибити всі датацентри і які сфери відчують це найбільше — відповіли три моделі штучного інтелекту. 

Росія хоче вибити цифрове серце Києва: які сервіси перестануть працювати

Удари по РФ. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найгірший сценарій полягає не в повному зникненні інтернету, а в одночасному виході з ладу кількох вузлів інфраструктури. Це може порушити роботу мобільного зв’язку, банківських сервісів, державних реєстрів, онлайн-платежів, сайтів і телебачення.

Для бізнесу це означатиме зупинку частини операцій, а для людей — проблеми з доступом до важливої інформації. Водночас резервні потужності в інших регіонах і за кордоном зменшують ризик повного цифрового колапсу.

Чат-бот Gemini також вважає повне знищення датацентрів Києва майже нездійсненним завданням. Серед причин — розосередженість майданчиків, резервне живлення та перенесення частини даних у закордонні хмарні системи.

За оцінкою моделі ШІ, точкові удари можуть тимчасово вивести з ладу сайти міських служб, онлайн-оплату проїзду й паркування, банкомати, платіжні термінали та мобільний банкінг. Також ризикують зупинитися бізнес-системи й локальні інтернет-сервіси. Gemini прогнозує, що перемикання на резервні майданчики може тривати 12-48 годин.

Чат-бот Grok теж відкидає ймовірність повного колапсу, хоча визнає, що серія сильних ударів може погіршити роботу інтернету та мобільного зв’язку в окремих районах, банківських і платіжних систем, державних цифрових послуг та бізнес-сервісів.

За його оцінкою, частина інфраструктури вже має резервування в інших містах або за кордоном. Водночас Grok наголошує, що проблеми можуть торкнутися й трансляцій телеканалів, а військові комунікації можуть постраждати, хоча їхня розподіленість знижує ризики.

У висновку усі три чат-боти сходяться в головному: знищення всіх датацентрів Києва не означатиме автоматичного відключення України від цифрового світу. Резервні системи допоможуть відновити роботу, але до цього можливі перебої зі зв’язком, платежами, державними послугами та бізнесом.

Різниця — в акцентах: ChatGPT попереджає про ланцюгову реакцію, Gemini називає можливі строки перемикання на резерви, а Grok окремо звертає увагу на телеканали та військові комунікації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які об’єкти наказав знищити Путін. 




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