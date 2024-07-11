Россия хочет, чтобы Украина пошла хотя бы на какие-нибудь уступки: что задумал Путин

Заместитель председателя российского Совбез Дмитрий Медведев снова выболтал планы Кремля, заявил российский социолог Игорь Эйдман.

Дмитрий Медведев

"Что у трезвого Путина на уме, то у пьяного Медведева на языке. Димон снова по пьяни выболтал планы своего босса", — заявил Эйдман.

По его словам, становится окончательно ясно, что Россия лишь имитирует готовность к какому-то мирному процессу и урегулированию войны, на самом деле она хочет одного – дестабилизировать, а затем окончательно уничтожить Украину. В этом контексте он привел слова Медведева, заявившего, что в случае переговоров с РФ в Украине будет организован Майдан, который уничтожит действующую власть. После этого РФ планирует уничтожить всех патриотов и вернуть Украину "в лоно земли русской".

Итак, говорит Эйдман, замысел России вполне ясен.

"Их задача принудить украинские власти хоть к каким-то уступкам, спровоцировать в ответ патриотов на новый Майдан, а затем уничтожить ослабленную внутренней смутой Украину. Даже капитулянского мирного соглашения им будет мало. Им нужно превратить всю Украину в большой расистский концлагерь (как это сделали их старшие китайские братья с уйгурским Синьцзяном)", – заявил Эйдман.

Именно поэтому, по его мнению, компромисс с диктатором Путиным невозможен.

"Это пропагандистская лживая утопия, цель которой – уничтожение Украины. А те, кто говорят о его необходимости или неизбежности – проплачены путинские агенты или недоумки", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" также рассказывал о том, что Медведев отреагировал на саммит НАТО и обещание того, что Украина непременно станет ее членом. Российский политик заявил, что пора уничтожить и Украину и НАТО.



