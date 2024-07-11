logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия хочет, чтобы Украина пошла хотя бы на какие-нибудь уступки: что задумал Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия хочет, чтобы Украина пошла хотя бы на какие-нибудь уступки: что задумал Путин

Россия хочет заставить Украину пойти хотя бы на какие-либо уступки, чтобы начать процесс уничтожения страны

11 июля 2024, 14:14 comments2760
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Заместитель председателя российского Совбез Дмитрий Медведев снова выболтал планы Кремля, заявил российский социолог Игорь Эйдман.

Россия хочет, чтобы Украина пошла хотя бы на какие-нибудь уступки: что задумал Путин

Дмитрий Медведев

"Что у трезвого Путина на уме, то у пьяного Медведева на языке. Димон снова по пьяни выболтал планы своего босса", — заявил Эйдман.

По его словам, становится окончательно ясно, что Россия лишь имитирует готовность к какому-то мирному процессу и урегулированию войны, на самом деле она хочет одного – дестабилизировать, а затем окончательно уничтожить Украину. В этом контексте он привел слова Медведева, заявившего, что в случае переговоров с РФ в Украине будет организован Майдан, который уничтожит действующую власть. После этого РФ планирует уничтожить всех патриотов и вернуть Украину "в лоно земли русской".

Итак, говорит Эйдман, замысел России вполне ясен.

"Их задача принудить украинские власти хоть к каким-то уступкам, спровоцировать в ответ патриотов на новый Майдан, а затем уничтожить ослабленную внутренней смутой Украину. Даже капитулянского мирного соглашения им будет мало. Им нужно превратить всю Украину в большой расистский концлагерь (как это сделали их старшие китайские братья с уйгурским Синьцзяном)", – заявил Эйдман.

Именно поэтому, по его мнению, компромисс с диктатором Путиным невозможен.

"Это пропагандистская лживая утопия, цель которой – уничтожение Украины. А те, кто говорят о его необходимости или неизбежности – проплачены путинские агенты или недоумки", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" также рассказывал о том, что Медведев отреагировал на саммит НАТО и обещание того, что Украина непременно станет ее членом. Российский политик заявил, что пора уничтожить и Украину и НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/igoreidman
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

ufo

11 июля 2024, 13:54

И что же этот умник предлагает? Тупо положить на войне все население и самоуничтожиться? Вы как хотите, а я лично на такой вариант не подписывался.

я

11 июля 2024, 13:32

рф - не руська, а антируська, там живуть не руські, а рессеяні(наголос на "е"). Руське не належить рф, руське належить Україні.


Новости

Все новости