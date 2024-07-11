Россия хочет, чтобы Украина пошла хотя бы на какие-нибудь уступки: что задумал Путин

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Ткачик Олеся
Заместитель председателя российского Совбез Дмитрий Медведев снова выболтал планы Кремля, заявил российский социолог Игорь Эйдман.
Дмитрий Медведев
По его словам, становится окончательно ясно, что Россия лишь имитирует готовность к какому-то мирному процессу и урегулированию войны, на самом деле она хочет одного – дестабилизировать, а затем окончательно уничтожить Украину. В этом контексте он привел слова Медведева, заявившего, что в случае переговоров с РФ в Украине будет организован Майдан, который уничтожит действующую власть. После этого РФ планирует уничтожить всех патриотов и вернуть Украину "в лоно земли русской".
Итак, говорит Эйдман, замысел России вполне ясен.
Именно поэтому, по его мнению, компромисс с диктатором Путиным невозможен.
Напомним, портал "Комментарии" также рассказывал о том, что Медведев отреагировал на саммит НАТО и обещание того, что Украина непременно станет ее членом. Российский политик заявил, что пора уничтожить и Украину и НАТО.
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ufo
11 июля 2024, 13:54
И что же этот умник предлагает? Тупо положить на войне все население и самоуничтожиться? Вы как хотите, а я лично на такой вариант не подписывался.
я
11 июля 2024, 13:32
рф - не руська, а антируська, там живуть не руські, а рессеяні(наголос на "е"). Руське не належить рф, руське належить Україні.