Россия готовится воевать годами: какой шаг Москвы об этом говорит

Россия готовит резкое увеличение военных расходов, несмотря на рост нагрузки на бюджет и экономику. По данным Bloomberg, в 2027 году Москва планирует направить на военные нужды около 17,1 трлн рублей, или примерно $205 млрд. Это более чем на 40% превышает сумму, заложенную на оборону в бюджете на 2026 год.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Фактические расходы России на войну в нынешнем году засекречены. В то же время, по сравнению с уровнем 2021 года, то есть годом до начала полномасштабного вторжения, запланированные военные расходы выросли почти на 380%.

Примечательно, что Москва не готовит резкого возвращения к довоенным бюджетным приоритетам даже в среднесрочной перспективе. По прогнозам российских чиновников, в 2028 году военные расходы могут снизиться лишь до 16,6 трлн. рублей, а в 2029-м – до 16,3 трлн.

Такой план существенно отличается от расчетов прошлогодних. Тогда Кремль рассчитывал постепенно сдерживать рост оборонных расходов, сократить дефицит бюджета и восстановить резервы, израсходованные из-за войны войны.

Изменение подхода происходит на фоне отсутствия договоренности о прекращении войны. Несмотря на дипломатические контакты между представителями США, России и Украины переговорный процесс не принес заявленного прорыва.

В то же время Россия продолжает наносить удары по украинским городам и инфраструктуре, а европейские чиновники все чаще говорят о рисках гибридных атак со стороны Москвы.

Таким образом, заложенные Кремлем цифры свидетельствуют о сохранении высокого приоритета военных расходов по меньшей мере до конца десятилетия. Bloomberg отмечает, что война все сильнее определяет бюджетные решения Владимира Путина.

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