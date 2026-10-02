Росія готується воювати роками: який крок Москви про це говорить

Росія готує різке збільшення військових витрат, незважаючи на зростання навантаження на бюджет та економіку. За даними Bloomberg, у 2027 році Москва планує спрямувати на військові потреби близько 17,1 трлн рублів, або приблизно $205 млрд. Це більш ніж на 40% перевищує суму, яку заклали на оборону в бюджеті на 2026 рік.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Фактичні витрати Росії на війну в нинішньому році засекречені. Водночас порівняно з рівнем 2021 року, тобто роком до початку повномасштабного вторгнення, заплановані військові видатки зросли майже на 380%.

Показово, що Москва не готує різкого повернення до довоєнних бюджетних пріоритетів навіть у середньостроковій перспективі. За прогнозами російських чиновників, у 2028 році військові витрати можуть знизитися лише до 16,6 трлн рублів, а у 2029-му – до 16,3 трлн.

Такий план суттєво відрізняється від торішніх розрахунків. Тоді Кремль розраховував поступово стримувати зростання оборонних витрат, скоротити дефіцит бюджету та відновити резерви, які були витрачені через війну.

Зміна підходу відбувається на тлі відсутності домовленості про припинення війни. Попри дипломатичні контакти між представниками США, Росії та України, переговорний процес не приніс заявленого прориву.

Водночас Росія продовжує завдавати ударів по українських містах та інфраструктурі, а європейські посадовці дедалі частіше говорять про ризики гібридних атак із боку Москви.

Таким чином, закладені Кремлем цифри свідчать про збереження надзвичайно високого пріоритету військових витрат щонайменше до кінця десятиліття. Bloomberg зазначає, що війна дедалі сильніше визначає бюджетні рішення Володимира Путіна.

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