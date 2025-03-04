Россия готовится к прорыву: в США пояснили, о чем идёт речь

Российская армия увеличивает количество и наращивает эффективность дронов и ракет, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, проанализировав собранные данные.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"Российские войска продолжают совершенствовать свои ударные комплексы и использовать большее количество беспилотников "Шахед" и приманки, пытаясь прорвать украинскую систему противовоздушной обороны", – говорится в отчете ISW.

По сообщениям ISW, российские войска начали запускать от 80 до 100 (или более) беспилотников „Шахед" и дронов-приманок в рамках крупных ударных пакетов в октябре и ноябре 2024 года, а в феврале 2025 года — от 100 до 200 (или более) беспилотников „Шахед" и дронов-приманок.

Скорее всего, отмечают эксперты, российские войска используют большое количество беспилотников "Шахед" и дронов-приманок для того, чтобы обнаружить и подавить украинскую противовоздушную оборону и мобильные огневые группы.

Аналитики отмечают, что увеличение количества беспилотников в ночных российских атаках указывает на то, что Россия, скорее всего, пока не сталкивается с внутренними ограничениями в производстве беспилотников "Шахед" или "приманок", а также с ограничениями в иранских комплектующих для производства "Шахедов".

Однако, добавляют в обзоре, остается непонятным, сможет ли Россия произвести или получить достаточное количество компонентов, чтобы избежать ограничений в производстве беспилотников в долгосрочной перспективе.

Также, согласно проанализированным ISW данным, российское производство ракет существенно не увеличилось, но российские войска, похоже, отдают приоритет производству вариантов ракет и беспилотников, которые являются более эффективными против украинской противовоздушной обороны.

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