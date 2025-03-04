Оружие, на которое США тратят миллиарды, становится неактуальным: в чем причина

Остановка американской военной помощи может стать проблемой, но не катастрофой для Киева. Использование дронов становится все более разнообразным и специализированным, меняя сам характер боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Дроны. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что обе стороны постоянно наращивают собственное производство беспилотников, которое уже измеряется миллионами единиц в год. Это сопоставимо с количеством артиллерийских снарядов за тот же период.

Хотя украинские военные признают, что дроны пока еще не способны полностью заменить собой артиллерию, они уже кардинально изменили боевые тактики на фронте.

"Эта война является смесью Первой и Третьей мировых войн — какой может быть война в будущем", — сказал французский адмирал Пьер Вандье.

Скорость прогресса поразила даже внимательных наблюдателей войны, заставив многих переосмыслить жизнеспособность оружия, которое стоит миллионы долларов, на поле боя, где его можно уничтожить беспилотником, который стоит несколько сотен долларов.

И этот процесс продолжается, постоянно порождая новые и более гротескные способы использования беспилотников. Сегодня дроны уже используются для противостояния другим дронам.

Беспилотники, вооруженные дробовиками, теперь сбивают другие беспилотники. Зенитные дроны-камикадзе теперь охотятся на разведывательных дроны и ударные дроны большого радиуса действия. Большие БПЛА используются как летающие дрононосцы, переносящие рои маленьких дронов, увеличивая расстояние, на которое те могут летать.

Как отмечает NYT, три года полномасштабной войны в Украине заставили многих западных аналитиков и национальных лидеров переосмыслить старые подходы к военному планированию, учитывая вызовы, которые стоят перед миром. В частности, в контексте ситуации вокруг Тайваня.

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