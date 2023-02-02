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Россия готовится к новой ракетной атаке: что на это указывает

РФ может готовиться к новой ракетной атаке - Наталья Гуменюк сказала, что на это указывает

сегодня, 10:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики могут готовиться к нанесению нового массированного ракетного удара по Украине. На это указывают маневры противника в Черном море. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Россия готовится к новой ракетной атаке: что на это указывает

Ракеты. Фото: из открытых источников

"Сейчас корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент — это 10 единиц, среди которых остался лишь один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее, об определенной подготовке", — рассказала Гуменюк.


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Поскольку, как объяснила она, уже не раз наблюдалась такая последовательность действий оккупантов.

"Они определенное время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару", — отметила Гуменюк.

При этом она отметила, что на этот раз шторм не мешает врагу держать корабли на боевом дежурстве в море, что в очередной раз может свидетельствовать о подготовке РФ.

На уточняющий вопрос, готовятся ли россияне к очередному ракетному удару, она ответила: "Вполне вероятно".

Напомним, что в последний раз массированную ракетную атаку РФ вела по Украине 26 января, тогда враг бил по нашей стране десятками ракет. Силы ПВО успешно отработали, но были попадания по объектам энергетики в нескольких регионах.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники уничтожили редкий российский ЗРК "Тор".




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