Россия готовится к массированному обстрелу: сколько самолетов снарядили ракетами

Вражеские войска продолжают снаряжать ракетами самолеты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Tracking.



Ту-95МС. Фото из открытых источников

По состоянию на 30 сентября на авиабазе "Оленья" в Мурманской области находился один борт Ту-95МС, который еще 28 сентября осуществлял зарядку ракетами, вернулся на "Оленья".

Таким образом, на авиабазе "Оленья" находится 9 бортов Ту-95МС, 7 из которых уже снаряжены Х-101.

Также до 5 бортов находится на "Энгельс-2".

“Учитывая количество (7+) уже снаряженных бортов Ту-95МС, вероятность их применения к ракетным атакам значительно возрастает. Тем временем рейсы самолетов Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2" снова продолжаются. 29 сентября прилетел уже 13 борт Ил-76 с начала месяца. Вероятно, продолжается накопление КР на осенне-зимний период”, — предупреждает платформа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что ширившаяся в интернете информация о реактивных ударных дронах не подтвердилась. Оккупанты применяли обычные БПЛА с обычными двигателями. При этом он отметил, что вражеские войска изменили тактику использования ударных дронов. Узнать подробнее об этом можно по ссылке .

Напомним, что в результате обстрела возникли проблемы на железной дороге. В результате вражеской атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры в Баштанском районе Николаевской области.



