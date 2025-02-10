Россия готовится к активному наступлению на два города: украинцев предупредили о крайне тяжелых неделях

Весной и летом российский диктатор Владимир Путин сконцентрирует все свои усилия на увеличении давления на Украину. Ожидаются трудные и сложные испытания для нашей страны. Украина способна выдержать эти трудности, если будет адекватно реагировать на разные вызовы. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью сайту "Главред".

Война в Украине. Фото: УНИАН

Он считает, что Россия может попытаться осуществить наступательные операции, в частности в Донецкой области.

"Больше всего — в Донецкой области. Не исключаю, что Путин может пытаться продвинуться с Донецкой области на Днепропетровщину. Надеюсь, что в Харьковской и Херсонской областях российские наступления не будут масштабными, но в Запорожье такие действия вполне возможны", — отметил Тука.

Ранее Георгий Тука подчеркивал, что с началом переговорного процесса Путин может усилить давление на Украину. По его словам, нет объективных причин для прекращения войны в 2025 году, а даже начало переговоров пока не выглядит вероятным, поскольку отсутствует предмет для обсуждения.

Также Тука предупреждал, что нет оснований полагать, что Россия хочет завершить активную фазу войны.

Напомним, что в НАТО отметили, кто помогает Путину продолжать войну. Поддержка Украины со стороны международных партнеров ослабит военные возможности России и укрепит позиции Киева на предстоящих переговорах.

Как уже писали "Комментарии", Георгий Тука считает, что Россия использует перерыв в боевых действиях с Украиной для укрепления своей армии, и через три-пять лет разница в силах армий двух стран будет значительной и не в нашу пользу.