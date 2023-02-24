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Россия готовит провокации на двух направлениях: в ISW озвучили подробности

Идет нагнетание обстановки, Кремль готовит провокации на границе Черниговской области и Приднестровье

сегодня, 07:40 comments1784
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия пытается создать условия для проведения операций под фальшивым флагом на границе с Черниговской областью и в Молдове. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Россия готовит провокации на двух направлениях: в ISW озвучили подробности

РФ создает условия для проведения провокаций. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что 23 февраля Оперативное командование "Север" проинформировало, что разведка уже зафиксировала, как колонны оккупантов с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, похожую на украинскую, продвигаются в районы границы Черниговской области.


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В ОК "Север" объяснили, что целью этих операций под фальшивым флагом является попытка обвинить войска Украины в нарушении территориальной целостности неопределенной страны, имея в виду, скорее всего, Беларусь.

"Возможно, Кремль готовит атаки под фальшивым флагом, чтобы втянуть Беларусь в войну (напомним заявление Луканешко от 16 февраля о том, что Беларусь вступит в войну только в случае нападения со стороны Украины)", — говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что нападение Беларуси или России на северные украинские регионы очень маловероятно, но Кремль стремится дожать Лукашенко или обвинить Украину в расширении войны, чтобы взорвать поддержку Киева.

Такая операция под фальшивым флагом может быть направлена на закрепление украинских сил на северной границе с целью ослабления украинской обороны на востоке Украины и подготовки к контрнаступательным операциям.

Специалисты похоже, что Москва также создает информационные условия для проведения операции под фальшивым флагом в оккупированном Приднестровье.

В Институте изучения войны указали, что 23 февраля Минобороны РФ распространило ложь о том, что украинские войска в ближайшее время планируют осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья.

Государство-террорист убеждало, что украинские силы переоденутся как российские военные и устроят якобы наступление на Приднестровье. В свою очередь правительство Молдовы опровергло обвинения.

"Министерство обороны РФ, вероятно, стремилось поднять этот ложный нарратив, чтобы извратить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы Майе Санду о том, что Кремль готовит провокации в Молдове, и его предложение помочь Молдове, если российские силы в Приднестровье будут угрожать территориям Украины", — добавили аналитики.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-23-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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