Россия готовит провокации на двух направлениях: в ISW озвучили подробности

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Кравцев Сергей
Россия пытается создать условия для проведения операций под фальшивым флагом на границе с Черниговской областью и в Молдове. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
РФ создает условия для проведения провокаций. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, что 23 февраля Оперативное командование "Север" проинформировало, что разведка уже зафиксировала, как колонны оккупантов с военной техникой без опознавательных знаков и личным составом, одетым в форму, похожую на украинскую, продвигаются в районы границы Черниговской области.
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В ОК "Север" объяснили, что целью этих операций под фальшивым флагом является попытка обвинить войска Украины в нарушении территориальной целостности неопределенной страны, имея в виду, скорее всего, Беларусь.
ISW продолжает оценивать, что нападение Беларуси или России на северные украинские регионы очень маловероятно, но Кремль стремится дожать Лукашенко или обвинить Украину в расширении войны, чтобы взорвать поддержку Киева.
Такая операция под фальшивым флагом может быть направлена на закрепление украинских сил на северной границе с целью ослабления украинской обороны на востоке Украины и подготовки к контрнаступательным операциям.
Специалисты похоже, что Москва также создает информационные условия для проведения операции под фальшивым флагом в оккупированном Приднестровье.
В Институте изучения войны указали, что 23 февраля Минобороны РФ распространило ложь о том, что украинские войска в ближайшее время планируют осуществить вооруженную провокацию против Приднестровья.
Государство-террорист убеждало, что украинские силы переоденутся как российские военные и устроят якобы наступление на Приднестровье. В свою очередь правительство Молдовы опровергло обвинения.
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