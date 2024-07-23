Россия готовит новый штурм на Харьковщине: куда собирается ударить враг

В районе населённого пункта Лукьянцы Харьковской области российские оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия штурмовыми группами 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск "Харьков" в своем Telegram-канале.

Наступление России в Харьковской области (фото из открытых источников)

Отмечается, что в Волчанске отмечено перемещение личного состава российской армии с целью перегруппировки штурмовых групп. За последние сутки произошло 10 боевых столкновений, в том числе в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое.

Враг нанес один ракетный удар, 22 авиационных ударов (36 управляемых авиационных бомб) в районах населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Глубокое, Питомник, Малые Проходы, Караическое. Также совершил 37 ударов дронами-камикадзе и 436 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

В течение текущих суток враг возобновил атаки, и по состоянию на утро произошло 7 боевых столкновений, из которых 5 все еще продолжаются. Украинские войска продолжают меры по усилению устойчивости обороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия собрала 90 тысяч оккупантов в Запорожье . Российская армия продолжает наращивать свою мощь в Запорожской области, достигнув численности 90 тысяч военнослужащих. Однако, по данным украинской разведки, признаков формирования наступательной группировки пока не обнаружено.

Представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховой сообщил в эфире телемарафона, что за последние три недели численность российских войск в Запорожье увеличилась на две тысячи человек. Несмотря на это, резких изменений, которые могли бы повлиять на характер боевых действий, нет.

