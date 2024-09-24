Россия готовит новый обстрел: Украина экстренно обратилась к союзникам

Украина нуждается в ускорении поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) и танков. Страна-агрессор не отказалась от террористических атак против мирного населения и сейчас активно готовится к новым масштабным обстрелам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, которое цитирует заместителя главы ведомства Александра Балануца.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Испании в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу Балануца призвал Мадрид ускорить поставку танков и комплексов ПВО.

"Помощь Испании является важным усилением возможностей Украины для отражения российских атак. По возможности нуждаемся в ускорении поставки средств ПВО, в частности Hawk. Враг не прекращает масштабные обстрелы, готовится к новым террористическим атакам, поэтому мы должны сделать все, чтобы ЗРК оказались в руках наших военных как можно быстрее", — заявил заместитель министра.

В том же числе Балануца выразил слова благодарности правительству Испании за уже оказанную поддержку, которая до конца 2024-го превысит 1 миллиард евро, а также пригласил партнеров к участию во втором Международном форуме оборонных индустрий в Киеве. Замглавы Минобороны также предложил Испании присоединиться к программе по восстановлению военных госпиталей.

Читайте также на портале "Комментарии" — России в среднем нужно дней десять, чтобы подготовиться к очередному массированному ракетному дару по территории Украины, сказал в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, уже прошло достаточно времени от последней ракетной атаки по Украине, поэтому россияне уже готовы к новому удару. Поэтому, говорит эксперт, новый удар врага произойдет в скором времени.

Эксперт также предположил, что новый удар может быть нанесен 25 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Свитан напомнил, что Россия ранее уже наносила удары во время поездок украинских высокопоставленных чиновников за границу и может снова попытаться сорвать информационную повестку дня негативными новостями об обстрелах.



