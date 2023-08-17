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Россия готовит новое наступление в Украине: в Госдуме рассказали о подготовке

Россияне грозятся новым наступлением на Украину

сегодня, 10:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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К новому наступлению на Украину якобы российские войска будут готовы весной 2024-го. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

Россия готовит новое наступление в Украине: в Госдуме рассказали о подготовке

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

"Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет", — отметил Андрей Картаполов.


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Отметим, кроме того, американский еженедельный новостной журнал Newsweek, со ссылкой на источник близкий к правительству Украины также выдал новость о том, что Кремль активно готовит новое наступление на Украину. Собеседник журнала сообщил, что осенью ожидается новая волна мобилизации в РФ, после чего российские власти якобы окончательно утвердят новый план наступления на Украину весной 2024 года.                                                                                                                                               

Читайте также на портале "Комментарии" — уже становится очевидно, что путинский режим рассчитывает осенью запустить очередную волну мобилизации и по некоторым инсайдерским данным мобилизовать до полмиллиона россиян на войну против Украины. Действительно ли Владимир Путин планирует большую мобилизацию? Что должно произойти, чтобы Путин оставил Украину в покое? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – могут ли ЧВК выйти из-под контроля путинского режима – возможен ли новый бунт, который приведет к волнениям уже внутри самой России и распаду страны на части.




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Источник: https://ura.news/news/1052676573
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:02

Якщо тягнеш зі своїм контрбліцкригом отримуєш ворожий. Намагалась перечекати отримуючи гроші з корита, та не так сталось як гадалося.


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