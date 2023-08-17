Россия готовит новое наступление в Украине: в Госдуме рассказали о подготовке

К новому наступлению на Украину якобы российские войска будут готовы весной 2024-го. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

"Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет", — отметил Андрей Картаполов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отметим, кроме того, американский еженедельный новостной журнал Newsweek, со ссылкой на источник близкий к правительству Украины также выдал новость о том, что Кремль активно готовит новое наступление на Украину. Собеседник журнала сообщил, что осенью ожидается новая волна мобилизации в РФ, после чего российские власти якобы окончательно утвердят новый план наступления на Украину весной 2024 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже становится очевидно, что путинский режим рассчитывает осенью запустить очередную волну мобилизации и по некоторым инсайдерским данным мобилизовать до полмиллиона россиян на войну против Украины. Действительно ли Владимир Путин планирует большую мобилизацию? Что должно произойти, чтобы Путин оставил Украину в покое? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – могут ли ЧВК выйти из-под контроля путинского режима – возможен ли новый бунт, который приведет к волнениям уже внутри самой России и распаду страны на части.



