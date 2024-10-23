Россия готовит наступление на областной центр: что известно

Российские захватчики могут готовить наступательные действия на город Запорожье, являющийся важным украинским промышленным центром.

РФ планирует наступать на Запорожье. Фото из открытых источников

Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Чиновник рассказал изданию, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины.

Источник The Economist также сообщил, что российская армия возвратила почти половину территории в Курской области, ранее контролируемую ВСУ.

Недавно россияне продвинулись на ряде участков в Запорожской области, однако их действия в этом направлении нельзя назвать масштабными.

Запорожская и Днепропетровская области имеют для обороноспособности Украины стратегическое значение, поскольку там находятся основные промышленные мощности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея может перебросить в Украину военных из Сил специальных операций (SOF). Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире". Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командование ВСУ признало, что темпы мобилизации в Украине пошли на убыль. На сегодняшний день средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак. По его словам, еще несколько месяцев назад количество одновременно учившихся мобилизованных достигало почти 35 тысяч.