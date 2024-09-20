Россия готовит массированный обстрел: сколько самолетов снаряжено ракетами

Россия вероятно проводит подготовку к очередному массированному обстрелу Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию паблика по мониторингу стратегической авиации и Черноморского флота Tracking.



Российская ракета. Фото из открытых источников

По данным паблика, на подготовку могут указывать несколько "стандартных" факторов, а именно:

17 сентября в 12:15 на "Энгельс-2" снова прилетал очередной транспортный самолет Ил-76 (уже 4-й рейс с 10 сентября).

То есть продолжается скопление Х-101. 15 дней без применения.

Один борт Ту-95МС, который прилетал на АБ "Энгельс-2", вероятно, на зарядку был передислоцирован.

Кроме этого 17 сентября на Энгельс-2 возобновились активные тренировки Ту-95МС (около 6 вылетов в день).

18 сентября (в 20:10 и 22:18) 2 борта Ту-95МС провели тренировку вблизи пусковых рубежей Х-101 (юго-западнее г. Энгельс).

"В общей сложности по состоянию на 19 сентября количество известных нам снаряженных бортов Ту-95МС составляет 4 единицы (все на авиабазе "Оленья")", — сообщает паблик.

Общее количество Ту-95МС на АБ Оленья и Энгельс-2 по состоянию на 19 сентября составляет 14 единиц:

"Оленья" — 9 Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 5 Ту-95МС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской и Сумской области КАБами. Только на Купянск сбросили 12 КАБов.

Авиабомбы оккупанты применили и для обстрела Харькова и Сум. В Харькове "прилеты" зафиксировали в трех районах. Авиабомба упала вблизи подземной школы.

В Сумах оккупанты сбросили снаряд на пансионат для пожилых людей. Подробнее о последствиях читайте по ссылке.



