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Россия готовит диверсии по всей Европе: у Буданова сделали предупреждение

Андрей Юсов заявил, что российские спецслужбы продолжают активно строить свою сеть за границей

сегодня, 12:05 comments1092
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские спецслужбы продолжают работать над "подрывом" демократического мира. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Свобода Ранок заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Так он прокомментировал материал "Financial Times", в котором шла речь о том, что Кремль активно готовится к проведению диверсий в Европе.

Россия готовит диверсии по всей Европе: у Буданова сделали предупреждение

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что 5 мая журналисты FT со ссылкой на европейские спецслужбы писали, что Россия планирует устроить диверсии в странах ЕС. Ожидается, что это могут быть взрывы, поджоги и другие повреждения инфраструктуры.

Издание подкрепило эти утверждения примерами: в Великобритании подожгли склад с гуманитарной помощью для Украины, в Швеции произошел ряд железнодорожных аварий, в Чехии пытались повредить железнодорожную сигнализацию, в Эстонии произошло нападение на автомобиль министра внутренних дел, в Германии предотвратили нападение на военные и логистические объекты.

На вопрос, известно ли что-либо об этом украинской разведке, Юсов ответил утвердительно.

Представитель ГУР подчеркнул, что "не совсем целесообразно комментировать отдельные сообщения из медиа", но есть то, что можно озвучить: российские спецслужбы продолжают строить собственную сеть, не прекращая свою деятельность за границей.

"Целью этой операции является дестабилизация ситуации в евроатлантическом сообществе, в отдельных странах, влияние на правительства этих государств, дискредитация Украины и ослабление проукраинской коалиции, да и ослабление всего свободного демократического мира в целом", – сказал Юсов.

Поэтому, резюмировал он, информация FT "не новость" и Украина все также отслеживает.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1MNHxOvBaec&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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