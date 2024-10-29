logo

BTC/USD

71685.00

ETH/USD

2628.33

LTC/USD

72.57

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия формирует новые штурмовые подразделения из больных россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия формирует новые штурмовые подразделения из больных россиян

Кремль создает новые подразделения из заболевших гепатитами российских узников.

сегодня, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Из-за значительных потерь личного состава на войне в Украине военное руководство РФ решило создать штурмовые подразделения из осужденных и больных гепатитом "В" и "С". Таким образом, Россия ожидает привлечь в зону боевых действий тысячи россиян, находящихся в тюрьмах.

Россия формирует новые штурмовые подразделения из больных россиян

Российский солдат

Пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) сообщила о решении Кремля создать штурмовые подразделения из заболевших россиян в тюрьмах. Соответствующий приказ поступил от министра обороны РФ Белоусова 10 октября 2024, предусматривающий исключение гепатита "С" из перечня болезней с которыми запрещено быть на службе в российской армии.

"Для комплектования подразделений больных гепатитом зэков утвержден специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как "контингент "С"", — сообщили в ГУР.

Как сообщает украинская разведка, таким образом, Кремль ожидает привлечь тысячи больных россиян российских узников на войну в Украине, которые будут использованы в "мясных штурмах".

"Например, в тюрьмах и изоляторах на территории так называемого центрального военного округа с РФ насчитывается около 10 тысяч "гепатитчиков" — добровольное желание воевать с них проявили около 15%", — указывает разведка Украины.

Первые штурмовые роты из больных зэков-россиян формируют в составе 1435 и 1437 мотострелковых полков. Кроме того, они будут названы из-за гепатитов — штурмовые роты "В" и "С".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у России новый рекорд потерь на войне в Украине. За две недели октября Силы обороны уничтожили месячную норму российских оккупантов.

Также "Комментарии" писали о новой хитрости россиян, убивающей украинских солдат на войне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/4747
Теги:

Новости

Все новости