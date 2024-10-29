Россия формирует новые штурмовые подразделения из больных россиян

Из-за значительных потерь личного состава на войне в Украине военное руководство РФ решило создать штурмовые подразделения из осужденных и больных гепатитом "В" и "С". Таким образом, Россия ожидает привлечь в зону боевых действий тысячи россиян, находящихся в тюрьмах.

Российский солдат

Пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) сообщила о решении Кремля создать штурмовые подразделения из заболевших россиян в тюрьмах. Соответствующий приказ поступил от министра обороны РФ Белоусова 10 октября 2024, предусматривающий исключение гепатита "С" из перечня болезней с которыми запрещено быть на службе в российской армии.

"Для комплектования подразделений больных гепатитом зэков утвержден специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как "контингент "С"", — сообщили в ГУР.

Как сообщает украинская разведка, таким образом, Кремль ожидает привлечь тысячи больных россиян российских узников на войну в Украине, которые будут использованы в "мясных штурмах".

"Например, в тюрьмах и изоляторах на территории так называемого центрального военного округа с РФ насчитывается около 10 тысяч "гепатитчиков" — добровольное желание воевать с них проявили около 15%", — указывает разведка Украины.

Первые штурмовые роты из больных зэков-россиян формируют в составе 1435 и 1437 мотострелковых полков. Кроме того, они будут названы из-за гепатитов — штурмовые роты "В" и "С".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у России новый рекорд потерь на войне в Украине. За две недели октября Силы обороны уничтожили месячную норму российских оккупантов.

Также "Комментарии" писали о новой хитрости россиян, убивающей украинских солдат на войне.