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Россия действует, как ИГИЛ: США указали на важную особенность войны в Украине

Чем дольше затягивается война в Украине, тем больше российские войска напоминают своими действиями тактику ИГИЛ

сегодня, 10:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Минирование российскими военными гражданских домов, детских игрушек и тел убитых напоминает тактику боевиков ИГИЛ. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Госдепартамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре, пишет "Голос Америки".

Россия действует, как ИГИЛ: США указали на важную особенность войны в Украине

Российский минный террор напоминает тактику ИГИЛ. Фото: Getty Images

В Госдепартаменте США отмечают, что на наличие мин следует проверить более 160 тыс. кв. км территории Украины.

"От работающих на месте украинских чиновников мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минуют гражданские дома, в том числе детские игрушки, и даже тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома", — заявил Тирре.

Кроме того, он отметил, что разминирование Украины будет наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. Такого количества взрывоопасных предметов, которыми усеяна украинская земля мир не видел со Второй мировой.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские десантники продолжают уничтожать живую силу российских захватчиков возле Бахмута, гатя по позициям россиян, филигранно попадая прямо в цель. При этом бои за Бахмут не прекращаются уже который месяц подряд. Российское высшее командование не готово отказываться от задачи, которую поставил Кремль.                                                      

Также издание "Комментарии" сообщало — в Москве раздаются взрывы – масштабный пожар в одном из самыб больших столичных ТЦ.




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/6868061.html?nocache=1
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