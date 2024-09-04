Россия будет повышать градус эскалации: у Зеленского рассказали о новой тактике Кремля

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор изменяет тактику ракетных ударов по Украине. Кроме того, враг может повышать градус эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Он отметил, что у России есть возможность обстреливать всю территорию Украины, независимо от того, где находится тот или иной социальный, гражданский, военный объект или объект критической инфраструктуры.
Он добавил, что для защиты против баллистики нужно, чтобы ПВО базировалась на системах Patriot или NASAMS, эффективно работающих именно против такого типа ракет.
По мнению советника руководителя ОП, тогда индекс уничтожения может быть увеличен до 90-95%.
Подоляк подчеркнул, что Россия сознательно наносит удары по местах, где есть интенсивная жилая застройка, центр города или социальные объекты. Цель врага – вызвать шоковое состояние у населения.
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