Россия будет повышать градус эскалации: у Зеленского рассказали о новой тактике Кремля

Страна-агрессор изменяет тактику ракетных ударов по Украине. Кроме того, враг может повышать градус эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Он отметил, что у России есть возможность обстреливать всю территорию Украины, независимо от того, где находится тот или иной социальный, гражданский, военный объект или объект критической инфраструктуры.

"То есть, в России достаточно ракет, которые могут попадать, где угодно на территории Украины. Здесь вопрос в том, что как бы вы ни сообщали о том, что будет атака или там в том или ином направлении баллистические ракеты. Это если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове. Это буквально считаны не минуты, а секунды. То есть, это полторы минуты, две и так далее. Это предотвратить можно, только если мы достроим систему противоракетной обороны, тотальную систему. Особенно в восточных и юго-восточных регионах", — отметил Подоляк.

Он добавил, что для защиты против баллистики нужно, чтобы ПВО базировалась на системах Patriot или NASAMS, эффективно работающих именно против такого типа ракет.

По мнению советника руководителя ОП, тогда индекс уничтожения может быть увеличен до 90-95%.

Подоляк подчеркнул, что Россия сознательно наносит удары по местах, где есть интенсивная жилая застройка, центр города или социальные объекты. Цель врага – вызвать шоковое состояние у населения.

"Таким образом, сегодня должны зафиксировать, что, к сожалению, РФ будет повышать градус эскалации именно по отношению к международному праву и гражданскому населению Украины. Потому что других инструментов влияния на ситуацию в России нет", — подчеркнул Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского пригрозили России после ракетных ударов.



